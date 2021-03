eBay: scopri come ottenere 5€ di sconto sui migliori prodotti ricondizionati

Oltre alle offerte degli Imperdibili di eBay, vi segnaliamo che sul portale potrete trovare anche tante nuove occasioni che vi permetteranno di acquistare anche prodotti ricondizionati con la possibilità di ricevere 5€ di sconto. Fino al 7 marzo, infatti, vi sarà possibile sfruttare questa promozione una sola volta per utente, selezionando i prodotti che vi interessano nel carrello e poi inserendo nell’apposita sezione il codice sconto PERTE5EURO, a fronte di almeno 30€ di spesa. Grazie al suo vastissimo catalogo di prodotti ricondizionati, eBay si propone quindi come un luogo ideale per effettuare acquisti vantaggiosi, con la garanzia di articoli che, benché usati, possono essere considerati pari al nuovo, grazie al certosino controllo qualità applicato dalla piattaforma, permettendovi di risparmiare anche il 50% in alcuni casi.

Tra i molti prodotti presenti in questa promozione, potrete acquistare smartphone, PC e persino elettrodomestici come la friggitrice ad aria Philips Airfryer XXL che potrà essere vostra a 174,99€ utilizzando questo codice. Con la sua particolare tecnologia Fat Removal, la friggitrice Philips Airfryer XXL è pensata per cuocere i cibi in poco tempo, ma soprattutto per separare e catturare il grasso in eccesso, mantenendo la croccantezza degli alimenti, ma soprattutto facilitando le operazioni di pulizia con il suo cestello antiaderente rimovibile e lavabile.

Philips Airfryer XXL è poi dotata di un pratico display digitale con 5 programmi di cottura pre impostati che permettono rapidamente di accedere alla selezione dei cibi e della cottura ottimale da effettuare. L’ampio cestello di cottura di Philips Airfryer XXL è capiente 1,4 kg ed è capace di contenere persino un pollo intero, e permette una vasta gamma di cotture specifiche come la frittura, la cottura al forno, oppure la funzione a grill che sfruttano il potente flusso d’aria che abbrevia i tempi tipici di cottura. Attraverso l’app Philips Airfryer è poi possibile accedere a decine di ricette, suggerimenti e guide che sfruttano tutte le potenzialità di un dispositivo come Philips AirfryerXXL.

Insomma, avrete capito che oltre alla friggitrice Philips AirfryerXXL sono tanti i prodotti ricondizionati che vi è possibile acquistare con l’utilizzo di questo particolare buono ed è quindi per questo che il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare l’occasione giusta per voi, entro il 7 marzo. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

N.B: Inserire il codice sconto PIT10PERTE nell’apposita sezione per poter risparmiare un ulteriore 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno dell’evento dedicato

Codice :PERTE5EURO

:PERTE5EURO Sconto : 10€ off

: 10€ off Spesa Minima : 30€

: 30€ Sconto Massimo : no max discount

: no max discount Utilizzi : 1 per ogni utente

: 1 per ogni utente Inizio : 1 Marzo 2021 ore 9:00

: 1 Marzo 2021 ore 9:00 Fine: 7 marzo 2021 ore 23.59

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!