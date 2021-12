eBay: utilizza questo codice, ed ottieni uno sconto del 10% sui prodotti Xiaomi!

Gli ottimi affari di questo fine 2021 proseguono e se siete soliti acquistare su eBay sarete felici di sapere che il noto portale di compravendita ha rilasciato un nuovo codice sconto, che vi permetterà di risparmiare il 10% su tantissimi prodotti Xiaomi. Nonostante quest’ultimi siano quelli che attireranno di più la vostra attenzione, vale la pena segnalare che la promozione tiene conto anche di altri brand, che fanno del rapporto qualità/prezzo il loro cavallo di battaglia.

I prodotti compatibili con il codice sconto “PIT10PERTE” sono quindi molti di più di quelli che si potrebbe pensare e il coupon sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Come detto, la nuova iniziativa di eBay ridurrà del 10% il prezzo di questi prodotti una volta che avrete inserito il codice citato pocanzi nell’apposita sezione durante il checkout. La percentuale di sconto potrebbe sembrare bassa, ma occorre dire che siamo di fronte a prodotti che godono già di un rapporto qualità/prezzo eccezionale, quindi capite bene che poterli acquistare ad un prezzo ancora più basso rispetto all’originale significa fare dei veri e propri affari.

Come anticipato, ad essere tenuti in considerazione non sono soltanto le soluzioni Xiaomi, ma anche prodotti come l’Eureka FC9, un elettrodomestico di alto livello che fa sia da aspirapolvere che lavapavimenti. Venduto di solito a 344,00€, potrete ora portarvelo a casa a 309,60€!

Con questo elettrodomestico, arriverete ad amare la pulizia domestica, dal momento che l’Eureka FC9 renderà tutto più semplice. Come detto, questo specifico modello sarà in grado sia di aspirare che lavare, il che significa che la pulizia sarà completa. Parliamo di un prodotto sopra la media, capace persino di sterilizzare e di pulirsi da solo. Vanta poi un doppio serbatoio, uno dedicato alla sporcizia e uno all’acqua pulita, per rendere la pulizia dei pavimenti sempre impeccabile. A tal proposito, Eureka FC9 riuscirà persino a rimuovere i liquidi grazie ad una speciale spazzola motorizzata. Quest’ultima si autopulisce attraverso un pratico pedale situato nella parte frontale, lasciando a voi solo il compito di svuotare i 2 serbatoi.

Un elettrodomestico dunque di alto livello, dotato di funzioni non presenti su altre soluzioni della stessa fascia di prezzo ed ecco perché riteniamo che questa sia un’offerta da non lasciarsi sfuggire, consci del fatto che Eureka FC9 non è l’unico prodotto di questa iniziativa che merita di essere aggiunto al carrello. Ad ogni modo, se stavate pensando di regalarvi per questo fine 2021 un elettrodomestico capace di aiutarvi a rendere la pulizia domestica più leggera e al tempo stesso migliorarla, questo da noi citato è senza dubbio quello che farà al caso vostro.

Un vero e proprio affare che, ovviamente, è solo uno degli ottimi acquisti a prezzo scontato proposti dalle offerte eBay, la cui proposta può essere consultata nella sua interezza tramite l’apposita pagina dedicata. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

