Se siete alla ricerca di un altoparlante smart a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Amazon Echo Dot di 4° generazione disponibile sullo store al costo di soli 39,99€ invece di 69,99€. Amazon propone sempre moltissimi articoli della linea Echo in forte ribasso, ma oggi abbiamo deciso di segnalarvi proprio questo modello non solo per lo sconto del 43% ma anche perché si tratta della comoda versione con orologio integrato.

Stiamo parlando di un dispositivo di piccole dimensioni che può essere facilmente spostato in qualsiasi punto della casa oltre ad essere caratterizzato da un design sobrio e da un suono potente e nitido. Dunque, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’offerta, fintanto che è ancora disponibile!

Amazon Echo Dot è indubbiamente uno degli altoparlanti smart più venduti sul mercato. Questo non solo perché si adatta perfettamente anche a un ambiente poco spazioso, ma anche perché può aiutarvi nello svolgimento di moltissime attività. Potrete scoprire rapidamente che ore sono, impostare o controllare sveglie e timer in pochi secondi, oppure ascoltare musica e messaggi vocali anche mentre siete impegnati a fare altro.

Il prodotto vi offre il massimo del confort dandovi la possibilità di gestire tutto tramite l’assistente vocale Alexa. Potrete utilizzare il dispositivo non solo per chiedere informazioni o cercare prodotti in streaming ma anche per gestire altri dispositivi Smart Home compatibili. Usando dei semplici comandi vocali, potrete chiedere ad Alexa di controllare le luci, regolare un termostato o addirittura chiudere la porta di casa. Inoltre, per qualsiasi problema o dubbio, sarete supportati dall’eccellente assistenza di Amazon, pensata per non lasciarvi mai soli ed aiutarvi tramite chat, chiamate e mail. Vi ricordiamo che al momento è disponibile al costo di 39,99€ invece di 69,99€.

