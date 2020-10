Effettua un acquisto superiore ai 100€ su Lego Store e ricevi in regalo un set Mindstorms!

Dopo un’assenza a dir poco prolungata, Lego è finalmente tornata a investire nell’amatissima linea Mindstorms che, al pari dei prodotti Technic, si propone come un divertimento che trascende i limiti ludici dei classici set, coniugando gioco e apprendimento in egual misura. Se, dunque, alla linea Technic è demandato l’interesse di chi ama la meccanica e la sua complessità, a questo la linea Mindstorms unisce la passione per la tecnologia e il coding, proponendosi con set molto complessi, quasi tutti a base di robot e affini.

Dopo anni di uscite bloccate per motivi mai del tutto chiari, Lego è dunque tornata a proporsi con un nuovo set di questa fantastica linea, dal prezzo certamente non per tutti (ben 359,99€!) ma in grado di proporsi per innumerevoli ore di gioco e apprendimento. Stiamo parlando del nuovissimo set Robot Inventor, che permetterà a costruttori di ogni età di assemblare e programmare fino a 5 diverse configurazioni di robot diverse, tutte bellissime e tutte capaci di svolgere diverse tipologie di attività e automazioni.

Dunque, con i suoi 949 pezzi, il set Robot Intentor vi permetterà di dare vita a 5 impatici amici automatizzati: Charlie, Tricky, Blast, M.V.P. e Gelo, tutti contraddistinti da un design accattivante e futuristico e con diverse possibilità di programmazione basate sul software “Scratch”. Grazie alle varie componenti incluse nella confezione che, oltre ad ingranaggi, bracci e accessori vari, comprendono 4 motori medi e un sensore di colore e distanza con interfaccia di breakout, potrete quindi assemblarvi i vostri robot, seguendo tanto le istruzioni i ragazzi quanto creando da zero il vostro robot ideale! Dotati di batterie ricaricabili (pile stilo, addio!), i nuovi robot Mindstorms sono di diverse dimensioni, ed hanno tutti diverse abilità, potendo contare su oltre 50 attività e il supporto di Python per i programmatori più esperti.

Ma non è tutto qui, perché proprio in concomitanza dell’arrivo di questo nuovo set, si aggiorna anche lo sfizioso regalo per quanti effettueranno i loro acquisti su Lego Shop! Effettuando un acquisto superiore ai 100€, infatti, potrete ricevere il simpatico set che riprende “in piccolo”, i nuovi robot della linea Mindstorms! Potrete così costruire Mini Charlie, Mini Tricky, Mini Blast, Mini M.V.P. e Mini Gelo, le cui caratteristiche sono le stesse delle controparti più grandi, salvo ovviamente le feature interattive e programmabili. Si tratta di un’occasione unica, di cui potrete usufruire fino al giorno 1 novembre e che vi invitiamo a cogliere al volo visto che, come spesso accade, questa tipologia di set in regalo finisce spesso per essere molto collezionabile!

