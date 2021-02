EMP: grandi sconti sull’abbigliamento dedicato ai cattivi Disney!

Se siete alla ricerca di promozioni per dare un tocco nuovo al vostro guardaroba senza spendere una fortuna, non potete farvi sfuggire l’ultima iniziativa arrivata su EMP, infatti in queste ore tantissimi capi d’abbigliamento Disney sono disponibili con i prezzi scontati anche oltre il 70%! Scordatevi però principesse, principi e castelli fatati perché i protagonisti di questa collezione sono i villain dei grandi classici Disney, quindi preparatevi a dare spazio a personaggi come Malefica, Ade e Crudelia De Mon con tantissimi articoli che faranno impazzire i fan.

Questi modelli dedicati ai cattivi Disney cercano anche di ricordare il look ed i colori di ogni personaggio, come accade per la giacca con borchie dedicata ad Ursula, resa unica dalla presenza di illustrazioni di tentacoli sulle braccia, e dalla schiena viola con una grafica che mostra una sua battuta del film. Sono presenti poi molti capi che vi permetteranno di combattere il freddo come ad esempio accade con il cappotto di Crudelia de Mon realizzato con tanto di imbottitura e pellicciotto maculato, ovviamente sintentico, ma anche molte t-shirt, vestiti e persino costumi da bagno per l’estate.

Il bello è che la promozione non si limita al soli abbigliamento, ed anzi sullo store EMP potrete acquistare anche alcuni articoli pensati per personalizzare la vostra casa, come accade per il set di piatti composto da 4 piatti in porcellana dal diametro di 21 cm che ritraggono ognuno un personaggio differente. Ci sono anche accessori come il portafoglio che ritrae il signore degli Inferi Ade ed il suo fidato Cerbero, che potrà esser vostro a 16,99€ con tanto di tasca portamonete, scomparto per le banconote e tasche per inserire le varie tessere, oppure l’elegante orologio con il cinturino in simil pelle, con tanto di illustrazioni delle varie Villain sul quadrante.

Insomma, EMP ha realizzato una promozione molto conveniente, che tutti gli amanti dei cattivi Disney non possono lasciarsi sfuggire, e proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare la selezione completa di articoli su EMP, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi ai camerini digitali di EMP, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!