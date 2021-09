ePrice Back to work: notebook scontati fino al 51%!

Siamo quasi giunti al fine settimana, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente finite, come abbiamo già appurato con la vendita dei nuovi iPhone 13! Infatti, quest’oggi vogliamo segnalarvi un’interessante iniziativa promossa da ePrice per il Back to Work, che permette agli interessati di acquistare i migliori notebook dai principali brand del mercato con sconti fino al 51%!

La promozione è compatibile con un gran numero di articoli, motivo per cui la lista completa è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarmi l’acquisto del Lenovo ThinkBook 13s, perché lo reputiamo la migliore soluzione per tornare negli uffici. Generalmente acquistabile a 1.215,00€, solo per qualche giorno è venduto a “soli” 943,99€, grazie ad uno sconto del 22% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di 271,01€.

Come abbiamo implicitamente specificato, questo prodotto è l’ideale per coloro che desiderano un nuovo notebook prestante per le attività lavorative. Innanzitutto, può contare su un processore Intel Core i7-1165G7 operante ad una frequenza di 2,8 GHz, abbinato a 16 GB di memoria RAM LPDDR4x a 4266 MHz e ben 512 GB di memoria interna SSD.

Il Lenovo ThinkBook 13s possiede, inoltre, una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics, che gestisce un display IPS da 13,3 pollici con una risoluzione in WQXGA, vale a dire 2560 x 1600 pixel. Dotato anche di una batteria di ben 56 Wh, questo prodotto può assicurare un’autonomia di 16 ore con un normale utilizzo quotidiano.

Insomma, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, rappresenta un ottimo investimento e un best-buy della categoria. Ciò detto, visto il gran numero di proposte, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze.

