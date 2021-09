iPhone 13: dove acquistarlo al miglior prezzo

Apple ha incendiato il web con la presentazione ufficiale dei suoi nuovi prodotti, caratterizzati da novità sia dal punto di vista hardware che software. In questo articolo vi illustriamo dove acquistare i nuovi iPhone 13 al miglior prezzo. Tuttavia, prima mostrarvi le migliori promozioni è doveroso spiegarvi le specifiche tecniche di questi smartphone.

Partiamo, chiaramente, dai nuovi iPhone 13 e 13 mini. Innanzitutto, questi due smartphone possiedono un nuovo processore l’Apple A15 Bionic, composto da una CPU a 6 core, una GPU a 4 core e una NPU a 16 core. Di conseguenza, rispetto ai predecessori, le prestazioni sono notevolmente migliorate, infatti possono raggiungere una potenza di calcolo di 15,8 trilioni di operazioni al secondo, secondo quanto dichiarato dal produttore.

iPhone 13 e 13 mini vantano anche un nuovo display, vale a dire il Super Retina XDR, capace ora di raggiungere una luminosità fino a 1200 nit. Inoltre, sono stati aggiornati i moduli delle fotocamere, che ora permettono agli interessati di scattare fotografie migliori e video di altissima qualità, sfruttando la nuova funzione “Cinematic Mode” con Dolby Vidion HDR!

Passiamo ora ad iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, che abbiamo definito come “ancora più professionali, ancora più estremi”. Questi due smartphone sono naturalmente indirizzati ad un pubblico più business, e dunque non sono strettamente consigliati ad un pubblico standard. Rispetto alla passata generazione, questi due dispositivi presentano display OLED con un aggiornamento dinamico che può passare da 10Hz fino a 120Hz.

Oltre a ciò, i due dispositivi di punta della casa di Cupertino presentano anch’essi il nuovo processore Apple A15 Bionic, che assicura prestazioni elevatissime, in tutti i contesti quotidiani e professionali. Come successo in passato, presentano entrambi un modulo fotografico composto da tre sensori, che garantiscono fotografie migliori, con uno zoom Ibrido 6X del tutto nuovo e modalità inedite: Macro photography, Cinematic mode e ProRes Video.

Questi smartphone saranno disponibili a partire dal prossimo 28 settembre, ma da ora è possibile prenotarli presso i maggiori portali online oppure dal sito ufficiale del produttore. I prezzi sono differenti, perché variano in base al modello e al taglio di memoria scelto. Di seguito tutti i dettagli e dove acquistarli.

