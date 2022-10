Anche se non ufficialmente, si inizia a respirare aria di Black Friday, almeno se si considerano le proposte rilasciate da Euronics nella sua nuova promozione “Tech in the city“, in cui spiccano PC ed elettrodomestici di ogni tipo. Ovviamente, ciò che sorprende non è l’ampio catalogo prodotti, ma i prezzi super competitivi di quest’ultimi, il cui risparmio, come detto, è paragonabile alle tipiche offerte di fine novembre.

La promozione terminerà il 26 ottobre, salvo esaurimento scorte, che potrebbero rivelarsi decisive nell’accaparrarsi uno di questi prodotti a prezzi così vantaggiosi, motivo per cui suggeriamo caldamente di non aspettare gli ultimi giorni. Se avete già approfittato di qualche occasione per acquistare una smart TV o un notebook di ultima generazione, potreste valutare la macchina per la pasta Philips HR2375, che gode di uno sconto del 44%, sufficiente per acquistarla a soli 149,00€ invece di 269,00€.

Si tratta di un elettrodomestico moderno e dallo stile forse unico, nonché uno dei pochi modelli capaci di preparare la pasta fresca senza sforzi. La Philips HR2375, infatti, è una macchina completamente automatica, il che significa che basterà aggiungere gli ingredienti e al resto penserà lei. Con 4 trafile incluse in confezione, potrete preparare svariati tipi di pasta, dagli spaghetti alle lasagne, semplicemente sostituendo la trafila con quella più adatta alla vostra ricetta.

Uno strumento ideale per chi vuole sperimentare i vantaggi della pasta fatta in casa, facile da pulire e neanche troppo grande come ci si aspetterebbe da un elettrodomestico di questa categoria. Portarsela a casa a meno di 150€ è davvero un ottimo affare, a maggior ragione in un momento in cui si inizia a pensare a possibili regali di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Euronics dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!