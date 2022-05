Far West e vampiri: un connubio sicuramente particolare e per molti decisamente fuori di testa, che non può per lo meno appena un po’ incuriosire. Ecco quindi spiegato l’interesse che circola attorno a Evil West, titolo che promette di regalare un’epica avventura nel suolo americano di qualche secolo fa in compagnia delle creature sovrannaturali tanto care a Bram Stoker. Un titolo, quindi, da tenere sotto grande attenzione e che può fin da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Evil West ci metterà nei panni di uno degli ultimi agenti di un’organizzazione segreta dedita all’eliminazione dei vampiri, impegnato in una pericolosissima missione con come obiettivo la salvezza nientepopodimeno che degli Stati Uniti d’America. Un’epica in cui saremo dotati di armi fuori di testa, vedi ad esempio un guanto fulminante, e tanti gadget, tutti ovviamente potenziabili per diventare dei cacciatori di vampiri sempre più temibili. Il tutto anche in modalità cooperativa.

Di Evil West non sono purtroppo a oggi state ancora svelate eventuali limited o collector edition. Nel caso Focus Home Interactive decidesse di mostrarle, sarà però nostra cura aggiornare questo articolo, includendole come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!