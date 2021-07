Extra sconto sui grandi elettrodomestici a marchio Bosch su OnlineStore

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte del giorno, vi segnaliamo che su OnlineStore è iniziata una nuova promozione che coinvolge molti grandi elettrodomestici a marchio Bosch, con la possibilità di ottenere un extra-sconto del 5%, su prodotti già scontati! Questa iniziativa terminerà ufficialmente il prossimo 12 luglio 2021, e fino ad allora avrete l’opportunità di acquistare articoli come lavatrici, lavastoviglie e piani cottura a prezzi davvero molto competitivi.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo all’asciugatrice Bosch WTH85V07IT da 7 kg della linea EasyClean. Generalmente disponibile a 699,99€, questo elettrodomestico è acquistabile a 387,90€, grazie ad uno sconto del 45% sul prezzo di listino. Aggiungendolo al carrello, il costo scende ulteriormente a 368,50€, a fronte dell’extra-sconto oggetto della notizia.

La Bosch WTH85V07IT è un’asciugatrice che non passa di certo inosservato, viste le sue caratteristiche tecniche. Dotata della tecnologia AutoDry, questo prodotto misura in tempo reale il livello di temperatura e di umidità, così da poter cambiare i parametri di asciugatura in corsa, garantendo dunque non solo una protezione maggiore del bucato dalle alte temperature ma anche un consumo energetico ridotto.

L’innovazione del cestello è tale da garantire risultati praticamente perfetti con un bucato sempre morbido e senza pieghe. Il tutto avviene grazie al “Sensitive Drying System”, una tecnologia che permette a questa asciugatrice, durante l’esecuzione dei vari programmi preimpostati, di rilasciare aria calda da tutte le direzioni. E poi, con la esclusiva funzione “Rapido 40 min.” otterrete un’asciugatura veloce ed impeccabile, senza dover necessariamente stirare i capi, anche con maglioni realizzati in lana oppure abbigliamento in cashmere.

Oltre a questa asciugatrice, sono molte le occasioni presenti in questa nuova ed interessante promozione di OnlineStore, motivo per cui il nostro consiglio è sempre quello di visitare l’intera selezione di prodotti, cosicché possiate trovare quello giusto per le vostre esigenze. Infine, prima di lanciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: I prezzi riportati in basso non includono l’extra-sconto del 5%. Sarà applicato automaticamente non appena inserirete un articolo promozionato nel carrello.

