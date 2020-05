F1 2020: preordinalo su Instant Gaming con fino il 44% di sconto!

L’infelice situazione attuale dovuta al Coronavirus sta purtroppo avendo numerose conseguenze anche per quanto riguarda l’intero panorama sportivo, con numerose competizioni che sono state sospese od addirittura annullate a causa di tutto ciò. Gli amanti dei videogiochi possono fortunatamente sopperire a tale mancanza con una lunga serie di titoli dedicati e, nel caso in cui siate degli appassionati di Formula 1, sarete lieti di sapere che Instant Gaming ha messo in pre-ordine sul proprio store F1 2020, ultimo episodio della celeberrima serie in arrivo il prossimo 10 luglio, con sconti fino al 44%!

A rendere il tutto più interessante è che la Deluxe Edition del titolo, che quest’anno è dedicata all’indimenticabile Schumacher, è anch’essa disponibile ad un prezzo interessantissimo su Instant Gaming ed è infatti prenotabile a soli 39,49 euro, ossia con ben il 44% di sconto rispetto ai 70 euro di listino. Tale edizione, oltre al titolo base, contiene anche tutta una serie di contenuti aggiuntivi dedicati al celebre pilota, tra cui ben 4 monoposto dedicate

» Clicca qui per prenotare F1 2020 Deluxe Schumacher Edition a prezzo scontato «

Come dicevamo in apertura di notizia anche la Standard Edition è disponibile ad un ottimo prezzo, essendo prenotabile a soli 33,99 euro con ben il 38% di sconto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il prezzo di Instant Gaming scenderà ulteriormente da qua alla data d’uscita ufficiale di F1 2020, nessun problema: il celebre portale vi rimborserà infatti la differenza di prezzo. F1 2020 arriverà ufficialmente sia nella sua versione standard che nella Deluxe Edition il prossimo 10 luglio 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e, ovviamente PC. Potete preordinare il titolo di Codemasters ad un prezzo super comodamente qui sotto:

» Clicca qui per prenotare F1 2020 Standard Edition a prezzo scontato «

