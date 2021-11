Fai il carico di giochi survival a un super prezzo grazie al nuovo bundle di Humble Bundle!

Amate i giochi survival? Se avete risposto affermativamente a questa domanda vi farà allora decisamente piacere sapere che Humble Bundle sta proponendo in questi giorni un super bundle con tanti titoli del genere, come il celebre SCUM. L’Humble Survive or Die Bundle, questo il nome completo del pacchetto, è come sempre disponibile a un prezzo ridotto e per un periodo di tempo limitato.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

How to Survive 2

Aumentando l’offerta a 11,99€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Empyrion – Galactic Survival

Die Youg

Dead in Vinland

Con almeno 12,96€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

SCUM

Breathedge

The Wild Eight

Come da tradizione di Humble Bundle, acquistare l’Humble Survive or Die Bundle non solo vi permetterà di fare il pieno di grandi survival a un piccolo prezzo, ma anche di fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti direttamente devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Survive or Die Bundle, che ricordiamo rimanere disponibile all’acquisto solo per pochi giorni, il nostro consiglio è quello di fare in fretta. Potete trovare questo bundle colmo di survival, tra cui il celebre e apprezzato SCUM, a un ottimo prezzo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Survive or Die Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

