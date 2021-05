Fai il carico di picchiaduro a un super prezzo grazie all’Humble Guilty Gear Bundle!

Fino al prossimo 9 giugno è possibile acquistare su Humble Bundle il ricchissimo Humble Guilty Gear Bundle, un pacchetto colmo dei migliori esponenti della celebre saga a un prezzo irresistibile. Un’offerta assolutamente da non perdere non solo per gli amanti del brand, ma anche per tutti coloro che vogliono fare la conoscenza di una delle migliori serie di picchiaduro in circolazione.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Guilty Gear X2 #Reload

Guilty Gear Isuka

Aumentando l’offerta a 7,93€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Guilty Gear

Guilty Gear 2 Overture

Guilty Gear XX Λccent Core Plus

Con almeno 8,18€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Guilty Gear Xrd – Revelator – Deluxe Edition

Guilty Gear Xrd REV 2 Upgrade

Guilty Gear Xrd -Sign – Big Blast Bundle

Oltre a poter fare propri numerosi Guilty Gear a un ottimo prezzo, l’Humble Guilty Gear Bundle ci permetterà anche di fare del bene. Parte dei proventi della vendita del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche, come Whale and Dolphin Conservation. Un ottimo modo insomma per fare una buona azione e al contempo fare il carico di picchiaduro.

Potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: l’Humble Guilty Gear Bundle resterà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 9 giugno!

» Clicca qui per acquistare l’Humble Guilty Gear Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!