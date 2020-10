Far Cry 5 e tanti altri titoli in sconto fino al 80% sull’Ubisoft Store

L’Ubisoft Store ha deciso di scaldare questi giorni di metà ottobre proponendo in forte offerta con sconti fino al 80% numerosi titoli del noto publisher transalpino. Tra di essi possiamo trovare opere dal calibro di Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5 e Watch Dogs 2. Insomma, se non sapevate cosa giocare in questi giorni, l’Ubisoft Store viene in vostro soccorso con una caterva di titoli a un ottimo prezzo.

Ad essere in offerta con sconti fino al 80% sull’Ubisoft Store sono poi anche tantissimi altri titoli come il celeberrimo e giocatissimo Rainbow Six Siege, il profondo Anno 1800 e i comunque divertenti Steep e The Creew 2. Offerte che rimarranno valide sull’Ubisoft Store solamente per questa settimana: se siete quindi interessati ad approfittarne il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Potete trovare tutti i titoli in sconto sull’Ubisoft Store seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui tutti i giochi in offerta con sconti fino al 80% sull’Ubisoft Store «

