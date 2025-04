La Festa della Mamma è l'occasione perfetta per dimostrare quanto le vogliamo bene, scegliendo un regalo perfetto per lei. Se la tua mamma ama perdersi tra le pagine di un buon libro, un Kindle può essere il dono ideale: leggero, pratico e capace di contenere un’intera libreria a portata di mano. Leggere su Kindle è piacevole e riposante per gli occhi, anche alla luce diretta del sole, perfetto per chi ama dedicarsi alla lettura in ogni momento della giornata. Con un Kindle, ogni momento libero si trasforma in un viaggio tra storie, emozioni e avventure, senza mai doversi preoccupare del peso o dello spazio occupato.

Festa della Mamma: se le piace leggere, i Kindle sono un regalo stupendo!

Kindle ( 16 GB )

È il Kindle più leggero e compatto di sempre, perfetto per leggere ovunque grazie allo schermo antiriflesso da 6", al cambio pagina più rapido e all’illuminazione frontale regolabile. Con una batteria di lunga durata e 16 GB di memoria, porta con sé migliaia di libri in un unico dispositivo sottile e pratico.

Kindle Scribe (16 GB)

Il primo Kindle che ti permette di leggere, scrivere e prendere appunti direttamente su libri e documenti, grazie allo schermo ridisegnato con bordi uniformi. Nella confezione troverete una penna premium inclusa.

Kindle Paperwhite (16 GB)

Il Kindle più veloce di sempre, con un nuovo schermo antiriflesso da 7'' per una lettura nitida e confortevole. La batteria a lunga durata ti accompagnerà per settimane senza preoccupazioni.

Kindle Colorsoft (32 GB)

Vivi la lettura a colori con il nuovo Kindle Colorsoft: schermo brillante, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e batteria a lunghissima durata. Tutto lo spazio che ti serve con 32 GB di memoria.