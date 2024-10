Come accade da qualche anno a questa parte, il Prime Day di Amazon si svolge due volte nel corso dell'anno, e oggi è ufficialmente iniziata l'edizione autunnale 2024. Questo evento, dalla durata di 48 ore, segna l'inizio di una lunga serie di offerte che continueranno fino alla fine dell'anno, culminando con il Black Friday e le promozioni natalizie. Nelle prossime 48 ore, tutta l'attenzione sarà sulla Festa delle Offerte Prime, un'occasione che ha spinto molti a rinviare i propri acquisti per approfittare degli sconti riservati agli abbonati Prime l'8 e il 9 ottobre. È fondamentale avere un abbonamento attivo, sia esso mensile o annuale, per poter accedere a queste offerte.

Come sempre, le promozioni sono innumerevoli e, sebbene non tutte potrebbero risultare allettanti (qui vi spieghiamo come distinguere le vere occasioni), sicuramente ci sarà qualche affare interessante per soddisfare le vostre esigenze. Che abbiate deciso di attendere questo evento per acquistare un monitor per PC o qualsiasi altro prodotto, ci sono tante opportunità da non perdere.

In basso abbiamo selezionato le migliori offerte attive dalla mezzanotte. Siamo consapevoli che durante le prossime 48 ore alcune promozioni potrebbero cambiare, terminare o aggiungersene di nuove. Per questo motivo, ci impegneremo a mantenere questo articolo aggiornato, affinché possiate trovare le migliori offerte anche se lo leggerete in un secondo momento. Vi consigliamo di salvare la pagina tra i preferiti per facilitarne la consultazione. Speriamo che troviate i prodotti scontati di vostro interesse e vi auguriamo un buon shopping!

Festa delle Offerte Prime: le migliori offerte da non perdere