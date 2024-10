Festa Prime: i top acquisti del 1° giorno. Anche tu li hai presi?

Anche se la giornata non è ancora completamente finita, siamo in grado di fare un primo riepilogo dei prodotti più acquistati in questo primo giorno della Festa delle Offerte Prime. La partecipazione è stata notevole, con migliaia di utenti che potenzialmente hanno già approfittato dei prezzi scontati per ottenere i loro articoli preferiti. Molti altri probabilmente coglieranno l'opportunità di fare acquisti domani, 9 ottobre, ultimo giorno per accedere a questi sconti riservati ai clienti Amazon Prime.

Tutte le offerte Prime

Quali sono stati quindi i prodotti più venduti in questo primo giorno? A quanto pare, le Fire TV Stick continuano a dominare le vendite, insieme ad alcuni modelli di cuffie molto richiesti. Qui di seguito vi proponiamo un elenco dei best seller, articoli che potrebbero esaurirsi rapidamente nelle prossime ore, risultando forse non più disponibili domani. Anche voi avete già acquistato uno di questi prodotti?

Festa delle Offerte Prime: i top acquisti del 1° giorno