Se siete alla ricerca di un operatore telefonico che vi garantisca tanti giga a prezzi bassi, saprete che Kena Mobile è uno di questi. In occasione di Halloween, il noto operatore ha deciso di abbassare ulteriormente i costi mensili per chi attiverà una delle offerte del gestore, valide sia per i nuovi numeri sia per chi farà la portabilità.

I prezzi sono molto competitivi a prescindere dal piano, ma la convenienza migliore la si avrà provenendo da un operatore virtuale, con prezzi che partono da soli 5,99€ al mese per 70 giga e minuti illimitati, arrivando a 7,99€ per 150 giga, sempre con minuti illimitati, oltre che 500 SMS gratis. A nostro avviso, l’offerta intermedia è la più equilibrata ed è quella che vi consigliamo di attivare finché siete in tempo, poiché con solo 1€ in più rispetto al piano base avrete quasi il doppio dei giga.

Attivando il piano da 6,99€ al mese, attivazione e spedizione della SIM saranno inoltre gratuite, a differenza del piano più costoso, dove vi verranno chiesti 1,99€ extra, un motivo in più per attivare il piano da noi suggerito.

I motivi che dovrebbero spingervi a passare a Kena Mobile sono diversi. Il primo riguarda chiaramente la convenienza, a maggior ragione a seguito di queste offerte riservate per Halloween. Il secondo riguarda la velocità di connessione, superiore rispetto ad alcuni operatori. Il noto gestore virtuale che si appoggia alla rete TIM, infatti, garantisce velocità in 4G fino a 60 Mb/s in download e 30 Mb/s in upload, dove altri si fermano a 30 Mb/s. Una differenza non da poco, visto che con la banda assicurata da Kena Mobile potrete apprezzare meglio i video streaming in 4K che, si sa, necessitano di una connessione molto veloce e stabile.

Insomma, un’offerta ottima, che potrete attivare direttamente dalla pagina ufficiale, cosicché non dobbiate disturbarvi nel recarvi presso un centro fisico. Una volta arrivata la SIM a casa, vi basterà fare il “Kena Check In” per arrivare la SIM, che consiste in una semplice videochiamata con un operatore, che controllerà rapidamente se i dati corrispondono.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che è a tempo limitato.

