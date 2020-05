FIFA 20 disponibile su Instant Gaming a soli 20,99 euro!

Tra i giochi più amati sul suolo italico è impossibile non annoverare anche FIFA 20, ossia l’ultima versione del titolo annuale di EA dedicato alla celebre disciplina sportiva. Un gioco che spesso e volentieri finisce senza troppi problemi nelle case di moltissimi giocatori e, nel caso non lo aveste ancora recuperato, Instant Gaming lo sta proponendo a soli 20.99 euro, con ben il 65% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’ottima offerta per mettere le mani sul titolo e riempire questi mesi senza sport con qualche bella partita virtuale con i propri amici.



FIFA 20 non ha molto probabilmente bisogno di presentazioni, essendo la saga ricorrentemente in cima alle classifiche di vendita del nostro paese di anno in anno, ma a rendere il tutto più interessante è che EA cerca con ogni nuova versione della saga di raffinare l’esperienza complessiva e aggiungere anche qualche piccola chicca. Su FIFA 20, ad esempio, ha fatto il suo esordio Volta, modalità attesissima dai fan che ha segnato il ritorno nella serie del calcio di strada. Tanta carne al fuoco, quindi, per un titolo disponibile ora ad un prezzo eccezionale nella sua versione digitale per PC.

Se siete interessati a recuperare FIFA 20 su Instant Gaming con ben il 65% di sconto il nostro consiglio è quello di fare in fretta: non è infatti chiaro per quanto sarà ancora valida tale offerta e per quanto sia quindi recuperabile il titolo a soli 20.99 euro. Se siete interessati a farlo vostro potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per acquistare FIFA 20 per PC su Instant Gaming! «

