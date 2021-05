FIFA 21: acquistalo ora a soli 19,99€ per tutte le piattaforme!

Ottime notizie per tutti coloro che si stavano chiedendo come passare videoludicamente i prossimi mesi. L’arcinoto FIFA 21 è infatti attualmente in super sconto all’incredibile prezzo di soli 19,99€. PS4, PS5, Xbox e anche Nintendo Switch: FIFA 21 è in offerta a questo prezzo pazzesco per praticamente ogni piattaforma.

» Clicca qui per acquistare FIFA 21 a soli 19,99 euro! «

Nonostante siano passati ormai diversi mesi dal lancio sul mercato di FIFA 21, si tratta di un’opera ancora oggi giocatissima, con centinaia di migliaia di giocatori che si sfidano ogni giorno sui campi virtuali dello sportivo di EA. Un ottimo modo per riempire le giornate di vacanza e prepararsi così anche al meglio al lancio del prossimo attesissimo capitolo. Il tutto per un periodo limitato all’incredibile prezzo di soli 19,99€.

Se siete interessati a fare vostro FIFA 21 a soli 19,99 euro il nostro consiglio è ovviamente quello di fare in fretta. Non è infatti chiaro fino a quando l’ultimo episodio della celebre saga sportiva di EA resterà in offerta a tale prezzo. Potete trovare FIFA 21 per ogni piattaforma a questo incredibile prezzo seguendo comodamente il link qui sotto.

