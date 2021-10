FIFA 22 già scontato su Amazon per PS5 e Xbox Series X!

Avevamo aperto questo primo pomeriggio parlandovi di gaming, ed offrendovi quella che è l’eccezionale occasione che sta animando il chiacchiericcio attorno ad Amazon dove, come vi abbiamo segnalato, potrete acquistare lo spettacolare Metroid Dread per Nintendo Switch a prezzo scontato! Un’occasione non da poco, giacché parliamo di un titolo arrivato sul mercato da appena una settimana!

Ebbene, vi avevamo promesso che avevamo ancora qualcosa da dire in tema gaming, ed infatti eccoci qui pronti a segnalarvi che sempre su Amazon, sono disponibili a prezzo scontato le versioni di FIFA 22 dedicate a PlayStation 5 e Xbox Series X, rispettivamente scontate a 68,92€ e 69,37€, in virtù degli originali 79,99€ necessari per acquistare ambo le versioni.

Si tratta di un’offerta da non sottovalutare, specie considerando che le edizioni per le console old-gen non sono in nessun modo aggiornabili a quelle che sono le performance che invece il gioco ha su PS5 e Xbox Series X/S e, pertanto, se vorrete giocare alla migliore versione di FIFA 22 su console, sarete obbligati ad acquistare le apposite versioni. Ecco allora che questa promo risulterà utile a chiunque non abbia ancora avuto modo di acquistare FIFA 22, avendo così l’occasione di risparmiare qualche soldo sull’acquisto.

Accolto da subito come la simulazione calcistica da avere quest’anno, FIFA 22 si è mostrato da subito in gran forma, complice l’introduzione della rivoluzionaria tecnologia Hypermotion, che permette al gioco di avere movimenti, gesti, ed espressioni dei giocatori mai così realistici! Il trucco di EA? Una combinazione tecnologicamente avanzata di motion capture diretto sui giocatori, e machine learning elaborato sulle riprese delle partite reali dei principali club del mondo, che ha permesso al team di sviluppo di creare avatar realistici e perfettamente animati, con espressioni naturali ed un risultato finale davvero straordinario!

Stiamo quindi parlando di un FIFA 22 bellissimo da vedere, ma anche ottimo da giocare, complici i miglioramenti introdotti dal sistema Tactical IA, che permette al gioco di gestire al meglio i giocatori sul campo mossi dalla IA del gioco, così che il gioco di squadra risulti naturale e privo di qualsiasi intoppo, evitando anche la sgradevole meccanica del “gol facile” che ha in gran parte minato l’esperienza ludica di FIFA 21.

Insomma, FIFA 22 è attualmente il migliori simulatore calcistico sul mercato, e non ci sono dubbi che il suo abbassamento di prezzo proposto da Amazon non sia che solo l’ennesimo pretesto per mettere le mani sul nuovo capitolo dello straordinario titolo di calcio made by Electroic Arts! Meglio quindi affrettarsi all’acquisto, prima che le copie disponibili su Amazon tornino al loro prezzo originale, ben chiaro che FIFA non è comunque l’unica offerta disponibile oggi su Amazon, ed ecco perché vi consigliamo di consultare non solo questo articolo, ma anche l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

