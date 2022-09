Ci siamo, dopo una lunga attesa il prossimo 30 settembre sarà finalmente il grande giorno di FIFA 23. In tale data il desideratissimo sportivo sbarcherà infatti sul mercato, deliziando milioni e milioni di appassionati. Nonostante manchino quindi ancora un paio di giorni al lancio del gioco, CDKeys ha però deciso di sorprendere tutti, proponendo la versione digitale per PC del gioco con ben il 33% di sconto, ossia a soli 45,99 euro invece dei quasi 70 di listino. Un’offerta, insomma, assolutamente da non perdere.

A rendere il tutto più interessante sono poi i FUT Points o FIFA Points, ossia della valuta digitale che consente di ottenere più in fretta e in modo più efficace i migliori giocatori di FIFA 23. Il tutto, come da tradizione di CDKeys, a un ottimo prezzo, con il risparmio che può essere ulteriormente aumentato del 5% utilizzando in fase di checkout il codice FUTPOINT. Se siete interessati a fare vostro un dato quantitativo di FUT Points potete trovarli in grande offerta, qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco preferita, direttamente nella pagina dedicata dello store.

Per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le migliori offerte, che non sono ovviamente limitate a quelle di CDkeys su FIFA 23, vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate sulle migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto potrete invece trovare FIFA 23 per PC in versione digitale con ben il 33% di sconto!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!