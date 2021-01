Fino a 1.000€ di cashback sui vostri acquisti con ePrice!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte di questo mercoledì mattina, vi segnaliamo ora quella che è una interessante promozione avviata da ePrice che, in occasione del nuovo anno, ha deciso di offrire ai suoi acquirenti fino a 1.000€ di cashback qualora acquistiate uno o più prodotti tra quelli aderenti entro il 29 gennaio. La scelta è veramente vasta, con gli elettrodomestici per la casa che la fanno da padrone, anche se non mancano prodotti orientati all’intrattenimento come smart TV e soundbar, offrendovi così una eccezionale opportunità per rinfrescare o rifare da zero il vostro angolo dedicato all’home cinema.

Il cashback, il cui valore si attesta al 15% sul prezzo di ogni prodotto, vi verrà accreditato il 15 marzo direttamente sull’account e potrete utilizzarlo per effettuare qualsiasi acquisto sul portale, a patto che scegliate un prodotto il cui prezzo sia pari almeno a 299,00€ entro la fine di marzo. Un’occasione, di per sé, già eccezionale, che diventa doppiamente appetibile vista la presenza in catalogo di moltissimi prodotti scontati, così che i vostri acquisti possano rivelarsi ancor più convenienti!

Tra i tanti prodotti aderenti all’iniziativa, non mancano infatti alcuni articoli già proposti ad un prezzo vincente, come è il caso dell’ottima soundbar Yamaha ATS-4080, il cui sconto di circa 100€ vi permetterà di acquistarla a 498,99€ e ricevere successivamente, grazie al cashback, 75€ sul vostro account. Perfetta per arricchire il proprio angolo dedicato all’intrattenimento domestico, la Yamaha ATS-4080 offre prestazioni sorprendenti, arricchendo in modo incredibile le performance audio del vostro televisore, e donandovi un’esperienza d’ascolto immersiva ed avvolgente, sia che si tratti di semplice musica, che di un film o un videogame.

Con i suoi 200W, questa soundbar dispone la potenza necessaria per portare un audio di qualità anche nelle stanze più grandi, merito anche della presenza di un subwoofer dedicato, volto a dare maggiore pressione acustica nelle scene d’azione o nella musica ricca di bassi. Facile da collegare e completamente wireless, sarà in grado persino di trasmettervi un’esperienza cinematografica, grazie al supporto ai formati come il Dolby Digital e DTS Virtual: X.

Ovviamente, la Yamaha ATS-4080 è solo uno dei numerosi prodotti a disposizione dell'iniziativa cashback di ePrice, motivo per cui vi rimandiamo non solo alla nostra lista di articoli consigliati, ma anche alla pagina dedicata all'iniziativa, così che possiate dare un'occhiata all'ampia scelta di prodotti.

