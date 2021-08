Fino a 500€ di sconto su tantissimi frigoriferi da ePrice!

Inauguriamo la mattinata con la promo “Speciale frigoriferi” di ePrice, con tantissimi prodotti in sconto fino a 500€ per rendere la vostra casa ancora più tecnologica ed efficiente. Ogni articolo è pensato per donarvi solo il meglio ed aiutarvi a vivere serenamente la quotidianità. L’iniziativa in questione vi permetterà di scoprire i vari prodotti dei migliori brand di frigoriferi e congelatori a prezzi super convenienti e con servizi di installazione professionale. Inoltre, potrete pagare comodamente a rate a tasso zero sui prodotti da 199€.

Come abbiamo detto poc’anzi, la selezione dei prodotti è piuttosto variegata, tuttavia, tra i vari ancora disponibili vogliamo portare alla vostra attenzione l’ottimo frigorifero Samsung RB29FERNCSA, disponibile per l’occasione al nuovo prezzo di 479,99€ anziché di 799,98€, a seguito di uno sconto del 40% che vi farà risparmiare ben 319,99€.

Questo elegante frigorifero da 286 litri, vanta un’apertura maggiore rispetto ai cassetti freezer tradizionali, permettendovi di organizzare e prendere gli alimenti in maniera semplice, persino quelli più ingombranti, come i barattoli di gelato. Il cassetto può essere estratto per tutta la sua lunghezza al fine di migliorare lo sfruttamento dello spazio, e, grazie al design perfezionato, potrete aprire i cassetti anche quando la porta del freezer è aperta di soli 90 gradi.

Al suo interno è dotato di luce led a plafond che illumina in maniera chiara e uniforme l’intero interno del frigorifero, permettendovi di trovare quello che stai cercando più velocemente, senza che dobbiate tenere troppo a lungo la porta aperta, risparmiando tempo ed energia. Dovete sistemare un enorme quantitativo di carne e verdura? Nessun problema, perché Samsung RB29FERNCSA vi permetterà di riporli comodamente alla loro temperatura ottimale nella Cool Select Zone, al fine di preservarne il sapore naturale e mantenere tutta la freschezza.

A differenza dei compressori tradizionali, che hanno solo due modalità di avvio e di arresto, il compressore Samsung Digital Inverter è dotato di cinque diversi cicli che si avviano sulla base dei livelli di umidità e dei modelli di utilizzo. Questo aiuta a mantenere una temperatura più uniforme, riduce l’usura del compressore per darti una maggiore durata, e mantiene al minimo la rumorosità. Grazie alla tecnologia Samsung No Frost, questo pratico frigorifero impedisce che brina e ghiaccio si formino al suo interno, permettendovi di conservare tutti gli alimenti freschi e nutrienti.

Insomma, con questa promozione dedicata a tutti i casalinghi e casalinghe, ePrice ha offerto una selezione di grandi elettrodomestici in grado di accontentare qualsiasi necessità. Pertanto, il nostro consiglio è sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, affinché possiate trovare la soluzione che meglio soddisfa le vostre esigenze! Detto questo, prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione prodotti in calce, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!