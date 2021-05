Fino a 50€ di sconto su attrezzatura sportiva su eBay grazie a questo codice!

In questo ultimo biennio sono aumentate le promozioni relative al mondo del fitness, in particolare sull’attrezzatura sportiva e prodotti affini. In queste ore, eBay ha pensato di mettere in sconto tantissimi prodotti come tapis roulant, ciclette e attrezzi multifunzione a prezzi praticamente stracciati.

Per poter accedere all’iniziativa, innanzitutto, è necessario utilizzare il codice sconto “PERLOSPORT21”, durante la fase di acquisizione del prodotto nel carrello dello store. Si tratta di un coupon che consente di abbattere il prezzo di vendita di un attrezzo sportivo del 10% fino ad un massimo di 50 euro. Attenzione però, la scadenza del coupon è fissata per il prossimo 23 maggio, quindi vi consigliamo di affrettarvi.

Tra i migliori attrezzi sportivi da acquistare, vi consigliamo di dare uno sguardo al tapis roulant sviluppato dalla casa YM. Si tratta di un prodotto che rappresenta se non altro un modo veramente efficace e sostenibile per perdere peso e tonificare il proprio corpo. Infatti, permette di eseguire esercizi cardio essenziali per eliminare il grasso corporeo.

Con i suoi sei programmi preimpostati, progettati per simulare terreno naturale, e il suo design compatto, questo prodotto sarà in grado di raggiungere una velocità di 10.0 km/h. All’interno della confezione, inoltre, è contenuto anche un supporto universale per smartphone e tablet, cosicché possiate intrattenervi con i contenuti multimediali durante il vostro allenamento. Il suo prezzo di vendita è di 359,99 euro anziché 580,00 euro, tuttavia potete risparmiare ulteriori 36 euro inserendo il codice sconto “PERLOSPORT21”.

