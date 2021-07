Fino a 600€ di sconto nello Speciale Apple di Mediaworld

Dopo quasi una settimana ricca di occasioni di ogni genere, il Solo per Oggi di Mediaworld cambia veste, proponendo per la giornata odierna offerte relative esclusivamente ai prodotti Apple. Un ottimo modo, quindi, per acquistare smartphone, notebook e smartwatch di uno dei brand più importanti del settore, con la possibilità di risparmiare fino a 600€.

Come detto, i fan della mela morsicata hanno diverse occasioni davanti a sé, ma quella che riteniamo più interessante riguarda l’iMac da 27 pollici, probabilmente il PC All-in-One per eccellenza. Diversi sono i modelli di quest’ultimo, ma quello da noi proposto monta un processore Intel Core i7, 8GB di RAM, 512GB di spazio interno e una scheda grafica AMD Radeon Pro 5500 XT. Si tratta, quindi, della variante che assicura le migliori prestazioni, il cui prezzo ammonta a ben 2.649,00€, scontato però di 450€, un risparmio che vi permetterà di portarvelo a casa a 2.199,00€.

Come saprete, gli iMac di Apple sono dei concentrati di tecnologia, adatti a coloro che cercano un PC tutto in uno potente ed elegante, con un design raffinato e dettagli incredibili. Dallo schermo al software, ogni aspetto di iMac è ai massimi livelli, permettendovi di creare i vostri progetti in modo semplice e veloce. Spettacolare il display Retina 5K, con i suoi miliardi di colori e luminosità fino a 500 nit, specifiche che vi permetteranno di apprezzare ogni minimo dettaglio di un’immagine e ottenere testi nitidissimi.

Inoltre, l’iMac da 27 pollici integra la tecnologia True Tone, la stessa che troviamo sui recenti smartphone del brand, che regola automaticamente il colore e l’intensità del display in base alla luce ambientale, in modo che le immagini appaiano il più naturale possibile. Oltre ad essere perfetto per la produttività, iMac sa essere anche un mago della comunicazione e dell’intrattenimento, grazie ad una webcam ad alta definizione e agli altoparlanti integrati dal suono avvolgente. A completare l’opera ci pensa MacOS, un sistema operativo evoluto che vi permetterà di fare tutto e sfruttare tutto il potenziale del PC.

Chiaramente, questa non è l'unica offerta proposta da MediaWorld, nonostante l'iniziativa di oggi sia dedicata solo ai prodotti Apple, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze!

