Fino a 600€ di sconto nello Speciale Hisense su Euronics

Se siete alla ricerca di un grande elettrodomestico a prezzo scontato, l’attuale promozione di Euronics potrebbe interessarvi, dato che la spesa per portarsi a casa questa tipologia di prodotti è diventata molto più leggera grazie al noto e-commerce che, fino al 2 giugno, vi permetterà di acquistare lavatrici, asciugatrici e frigoriferi a marchio HiSense a prezzi scontati, permettendovi di risparmiare fino a 600€.

La promozione, dunque, coinvolge solo i grandi elettrodomestici del noto marchio che, come saprete, vanta già di per sé un ottimo rapporto qualità/prezzo, che diventa ancora più interessante grazie a questa speciale iniziativa. Le offerte sono numerose, e coinvolgono alcune delle migliori soluzioni prodotte dal brand, come il frigorifero multiporta HiSense RQ515N4AC2, sul quale sarà possibile risparmiare ben 600€ sul prezzo di listino, sostenendo una spesa di 799,00€ in virtù degli originali 1.399,00€.

Inoltre, qualora dobbiate ritirare il vostro usato, vi informiamo che con Euronics non ci saranno spese aggiuntive e avrete persino la possibilità di ritirare il nuovo frigorifero direttamente in negozio dopo averlo acquistato online. Un modo semplice e veloce, nonché conveniente, per aggiornare la propria casa con un nuovo elettrodomestico di un certo livello. Il modello da noi proposto è perfetto per le grandi cucine o per coloro che hanno le esigenze di conservare una gran quantità di alimenti, nella giusta temperatura e negli scomparti dedicati.

Realizzato in vetro temperato, il frigorifero HiSense RQ515N4AC2 vanta 3 ripiani e un’apertura a 4 porte che, oltre a rendere il design all’avanguardia con il resto dell’ambiente, vi darà la possibilità di organizzare il cibo in modo razionale, ottenendo un miglior grado di conservazione grazie anche alla tecnologia No Frost, per non citare poi le numerose modalità di raffreddamento rapido, utili per non far perdere il gusto e le proprietà nutritive degli alimenti.

Ovviamente, vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti elettrodomestici HiSense in offerta, ed ecco perché vi lasciamo a quella che è la nostra selezione sui prodotti, consci del fatto che il consiglio è anche quello di consultare la pagina promozionale, così da non perdervi nessuna delle promozioni in corso. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi provenienti da Amazon, eBay e da altri interessanti esponenti del mondo della scontistica online. E ora, siete pronti a fare acquisti?

