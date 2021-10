Fino a 670€ di sconto sui Surface Laptop 3, ultimi pezzi disponibili!

Il Microsoft Surface Laptop 3 è un dispositivo straordinario, disponibile non solo in varie colorazioni ma anche in diverse configurazioni, che partono dal processore Intel Core i5 di decima generazione fino all’Intel Core i7. Microsoft, in queste ore, sta scontando questo notebook, permettendo a tutti gli interessati di risparmiare fino a 670,00€!

Si tratta, dunque, di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per tutti coloro che desiderano cambiare il proprio vecchio laptop in favore di un dispositivo capace di soddisfare le più disparate esigenze, sia lavorative che quotidiane. L’edizione che vogliamo consigliarvi è quella che prevede uno schermo da 13,5 pollici con Intel Core i5, disponibile oggi a 995,00€ anziché 1.499,00€, grazie ad uno sconto di ben 504,00€ dal prezzo consigliato.

Microsoft Surface Laptop 3 garantisce, come detto, prestazioni di altissimo livello, oltre ad un multitasking sfrenato. Sotto la scocca, oltre al processore Intel Core i5-1035G7, troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione SSD. Il suo schermo da 13,5 pollici vanta una risoluzione nativa di 2256 x 1504 pixel e una densità di 201 PPI, interamente gestito da una scheda grafica integrata nella CPU.

Surface Laptop 3, inoltre, è perfetto per la mobilità, perché le sue dimensioni sono estremamente compatte, ossia di 30,8 mm x 22,4 mm x 1,45 mm per 1,288 kg. La batteria agli ioni di litio, stando a quanto dichiarato il produttore, può assicurare fino a 11,5 ore di autonomia con un utilizzo tipico, vale a dire le attività quotidiane.

Questo dispositivo possiede anche un comparto connettività di tutto rispetto, difatti possiede una porta USB-C, una porta USB-A, un connettore jack per cuffie da 3,5 mm, una porta Surface Connect ed è compatibile con Surface Dial. Chiaramente, l’edizione proposta gode di una tastiera con layout italiano.

Insomma, come abbiamo espressamente specificato, si tratta di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire e vi invitiamo caldamente a coglierla al volo, dato che terminerà a breve oppure fino ad esaurimento scorte. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

