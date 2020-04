Fino a 700€ di rimborso acquistando un TV o una soundbar Samsung, scopri come

Vi segnaliamo che su Yeppon è disponibile un’ottima promozione relativa all’acquisto di una tv o una soundbar Samsung. Acquistando una tv esclusivamente sullo shop online si ha infatti la possibilità di ricevere un rimborso fino 700€ dopo aver registrato il prodotto sul portale del produttore. L’offerta è valida su un buon numero di modelli di ambo le categorie e, oltre al rimborso, vi garantirà anche la possibilità di usufruire dei servizi in streaming di Rakuten TV per la visione di fino a 30 film in digitale!

Aderire all’offerta è semplice: basta acquistare uno dei modelli aderenti alla promozione entro e non oltre il 3 maggio 2020 e provvedere poi a registrare l’acquisto sul portale Samsung entro e non oltre il 31 maggio. Fatto ciò si otterrà il rimborso entro 45 giorni lavorativi dall’email di convalida. La promozione è ovviamente valida fino all’esaurimento scorte e per maggiori informazioni, nonché per la consultazione dell’informativa completa, potete far riferimento a questo link. Di seguito, invece vi offriamo l’intera gamma di prodotti aderenti all’offerta Yeppon con l’invito, ovviamente, ad effettuare quanto prima i vostri acquisti pena l’esaurimento dei prodotti. Buono shopping!

N.B. Non tutti i prodotti in offerta offrono un voucher rimborso, così come non tutti i prodotti offrono voucher per Rakuten TV. Per tutte le informazioni consultare la descrizione dettagliata nelle generalità dei singoli prodotti.

Prodotti aderenti all’offerta

