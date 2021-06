Fino al 20% di sconto su domotica e sicurezza per la casa da Leroy Merlin

Mentre continuano in ogni dove le offerte preparative all’evento Prime Day 2021, sul portale di Leroy Merlin si guarda già oltre, con l’arrivo di una nuova ed interessante promozione che coinvolge prodotti hi-tech e, per la precisione, a tutti quegli articoli di domotica e sicurezza per la casa! Al momento, questa iniziativa terminerà ufficialmente il prossimo 27 giugno, tuttavia vi consigliamo ugualmente di affrettarvi poiché alcuni articoli sono soggetti ad esaurimento scorte!

Come da tradizione, la pagina “Sicurezza casa” di Leroy Merlin include tantissimi prodotti ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo al videocitofono monofamiliare sviluppato da EXTEL, attualmente acquistabile al costo di 219,00€ anziché 197,10€, grazie ad uno sconto del 10% sul prezzo consigliato dal produttore.

Sebbene il taglio di prezzo non sia piuttosto marcato, siamo sicuri che un prodotto del genere sarà in grado di migliorare la sicurezza casalinga. Questo videocitofono, infatti, permette di monitorare chi suona al campanello per controllare facilmente gli ingressi, sia nelle ore diurne che in quelle notturne!

Indicato per abitazioni monofamiliari, questo kit inoltre comprende un citofono da parete con un display LCD da 7 pollici a colori ed offre la possibilità di regolare il volume dell’avvisatore acustico. Invece, l’installazione – secondo il produttore – avviene in modo semplice e veloce per entrambe le unità, quella interna e quella esterna.

Insomma, considerando le sue specifiche tecniche e il nuovo prezzo di vendita, il videocitofono Extel è senza ombra di dubbio un ottimo investimento, soprattutto per i nuovi monolocali. Ciò detto, il nostro consiglio è sempre quello di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Leroy Merlin.

