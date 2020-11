Fino al 20% di sconto sui Thinkpad di Lenovo!

In questa fase storica siamo purtroppo costretti a limitare gli spostamenti e ridurre i contatti umani; e proprio per questo il giusto equipaggiamento informatico può aiutarci molto a sentire i nostri cari più vicini, lavorare come se fossimo in ufficio o seguire le lezioni a distanza. E Lenovo con l’offerta dedicata ai Notebook Thinkpad pare aver pensato proprio a questo, offrendo sconti fino al 20% su un’ampia selezione di questi Notebook.

Per usufruire di questa offerta è sufficiente usare codici sconto THINKI o THINKV in base al prodotto selezionato, come adeguatamente specificato sulla pagina dedicata alla promozione. I ThinkPad hanno riscosso un enorme successo sin dal 1992, anno del primo dispositivo della serie; sinonimo di qualità e sicurezza, il design è praticamente rimasto invariato negli anni, tanto da diventare uno dei simboli della tecnologia e oggetto di culto per gli appassionati.

Con tantissime versioni differenti in promozione, vi suggeriamo Thinkpad T490, che grazie al coupon THINKV potrà essere vostro a 1.279,20€ invece di 1.599,00€. Uno sconto di oltre 300€ per un notebook da 14″ Full HD, un processore i5-8565U, 512 GB di archiviazione e 8GB di RAM. Ad accompagnare queste specifiche c’è sicuramente un’autonomia con pochissimi rivali: Thinkpad T490 infatti garantisce fino a 16 ore di utilizzo continuato e garantisce una ricarica dal 0 all’80% in 20 minuti grazie alla caratteristica tecnologia della serie RapidCharge.

Tutte queste specifiche rendono Thinkpad T490 un prodotto dall’assoluta qualità, in grado di rispondere alle esigenze più comuni degli utenti con ottime prestazioni e reattività. Ma ci sono molti altri Thinkpad in promozione sullo store ufficiale Lenovo, per questo vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata alla promozione o di analizzare qui sotto la lista dei prodotti selezionati da noi. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo notebook, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.honor

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte