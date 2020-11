Fino al 25% di sconto su prodotti per il giardinaggio Bosch

Non si arrestano le offerte Amazon per il Black Friday anticipato evento che, lo ricordiamo, fino al prossimo 19 novembre vi darà la possibilità di acquistare a prezzi davvero convenienti una moltitudine di prodotti, con lo scopo di anticipare quelli che sono i tradizionali acquisti (in ressa) del tradizionale Black Friday, previsto quest’anno per il 27 novembre.

Sono infatti moltissimi i prodotti che Amazon sta scontando giorno per giorno e, come sempre, grande attenzione si sta dando agli elettrodomestici e gli elettroutensili di uso quotidiano o comunque comune, soggetti – spesso – a prezzi non proprio abbordabili. Un’occasione ottima che, per quanto riguarda questa specifica notizia, si sta riservando anche sui prodotti per la cura del giardino a marchio Bosch, con sconti che arrivano anche a decurtare il 20% del prezzo originale!

E badate, non parliamo di sconti su tubi per l’acqua o palettine per il terreno, ma di tagli di prezzo su articoli di assoluto spessore come ad esempio l’eccellente rasaerba Bosch Rotak 32, ideale per giardini fino a 350 m² di superficie e dotato di un potente motore da ben 1200 W, capace di tenere a bada qualsiasi tipo di prato, ed anche l’erba più alta e fitta. Dal peso di soli 6,8 kg, davvero pochi considerata questa tipologia di prodotti, il rasaerba Bosch Rotak 32 permette un controllo agevole e pratico, e permette una rasatura regolabile su tre differenti livelli dell’altezza di taglio.

Inoltre, grazie ai suoi pettini per erba di lunghezza maggiorata, il rasaerba Bosch Rotak 32 è persino in grado di tagliare l’erba nelle immediate vicinanze dei bordi di muri e mattonati, permettendovi una rifinitura del lavoro con risultati da professionisti! Insomma, un prodotto eccellente che, originariamente venduto a 99,99€, è oggi in sconto ad appena 79,99€, uno sconto che non va sottovalutato, visto che si parla di articoli professionali che raramente sono presi di mira dal mondo della scontistica.

Ovviamente il rasaerba Bosch Rotak 32 non è l’unica offerta disponibile su Amazon, ed anzi sono diversi i prodotti in sconto che potrete trovare oggi sullo store, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte per il giardinaggio Bosch, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!