Fino al 30% di sconto sulle confezioni risparmio di Svelto, Lysoform e altri detersivi

Su Amazon è iniziata la settimana della Cura dell Casa, e mentre sullo store troverete prezzi da Black Friday per una vasta selezione di elettrodomestici, è possibile acquistare anche detersivi dall’uso quotidiano, ad occasioni super convenienti! Ed infatti vogliamo segnalarvi che sul portale potrete trovare ribassi che tagliano i prezzi fino al 30% su pacchi convenienza di detersivi e tanti altri prodotti di brand come Svelto, Lysoform Coccolino ed altri.

Le offerte di Amazon della Cura per la Casa, come detto, riguardano le principali categorie di detersivi utilizzati a casa, con una selezione di articoli dedicati al bucato, una vasta scelta di pastiglie lavastoviglie Svelto dalle varie profumazioni, ed anche altri prodotti pensati per igienizzare il bagno una volta applicati direttamente nel WC. Non mancano poi alcuni profumatori per i vostri capi, come la linea Intense di Coccolino, dove 8 confezioni possono esser acquistate a 31,99€, e le loro particolari fragranze create da maestri profumieri, donano ai capi un’esplosione di freschezza che perdura anche molto dopo il lavaggio

Tra queste offerte di articoli per la cura della casa vi segnaliamo le salviette igienizzanti Lysoform, disponibili anche nella fragranza al limone, che potrete acquistare nella confezione risparmio da 300 pezzi a soli 14,99€, insomma un vero affare! Con la loro trama più resistente delle tipiche salviette usa e getta per pulire, le salviette Lysoform sono perfette per sgrassare le superfici della cucina o del bagno e possono rimuovere, senza dover risciacquare, residui di cibo, polvere e persino germi con una semplice passata.

Tanti sono i detersivi in sconto che fanno parte di questa settimana della Cura della Casa di Amazon, e quindi non possiamo fare a meno di consigliarvi di visitare la pagina relativa del portale, così da trovare quella giusta per voi. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

