Fino al 36% di sconto su Monitor e Laptop LG con Amazon Italia!

In questo periodo storico è davvero complicato trovare delle offerte dedicate ai monitor professionali e da gaming. Tuttavia, in queste ore, Amazon Italia ha pensato bene di inaugurare una promozione su Monitor e Laptop LG. La lista dei prodotti promozionati non è particolarmente lunga, tuttavia il valore degli sconti è da tenere sott’occhio.

Essendo una promozione Amazon, tutti i prodotti sono garantiti e assicurati dall’assistenza del colosso statunitense. Come se non bastasse, la maggior parte di essi beneficia della spedizione veloce di Amazon Prime, che consente di ricevere la consegna entri pochi giorni dalla data di pagamento (le tempistiche dipendono dalla vostra città scelta per il recapito del pacco).

Uno dei prodotti da non sottovalutare è un notebook, chiamato LG Gram. Si tratta di un dispositivo che possiede un processore Intel i5-8265U, accoppiato da una scheda grafica integrata Intel UHD 620. Per quanto concerne la memoria, il portatile gode di ben 8 GB di Memoria RAM DDR4 e un SSD con una capacità di 256 GB. Non mancano, inoltre un impianto integrato HD Audio con DTS Headphone-X e il sistema operativo Windows 10 Home. Il suo prezzo di vendita consigliato è di ben 1399,99 euro, ma potete trovarlo a 899 euro.

Per i professionisti c’è il monitor LG 34WK95U UltraWide. Si tratta di un prodotto da tenere in considerazione per il suo nuovo prezzo di vendita, che gode di un pannello da 34 pollici con una risoluzione di 5120 x 2160 pixel. Oltre a questo, troviamo anche la funzionalità Dual Link-UP per visualizzare due sorgenti contemporaneamente (HDMI, Display Port e Thunderbolt 3). Costa 1499 euro, ma è disponibile a solo 1099,99 euro grazie a uno sconto del 27%!

