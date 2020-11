Fino al -50% di sconto su orologi e gioielli Fossil, Michael Kors e Skagen

Le offerte del Black Friday sono finalmente arrivate su Amazon, e fino al 30 novembre il negozio avrà un numero sempre crescente di promozioni che interesseranno tantissime categorie. In questi giorni vi abbiamo già segnalato alcune delle migliori offerte, ma in questo articolo vogliamo segnalarvi quelle relative ai gioielli e orologi Fossil, Michael Kors e Skagen, con sconti che possono arrivare fino al -50%.

La promozione che spicca fra le tante proposte dall’e-commerce è quella dedicata allo smartwatch Fossil Julianna, disponibile non più a 339,00 euro ma a soli 199,00 euro grazie ad un super sconto del -41%. Questo orologio smart è composto da materiali super resistenti, infatti sia la cassa che il cinturino sono realizzati in acciaio inossidabile. Oltre ad una buona resistenza e durabilità, Julianna garantirà una comodità senza precedenti, per merito del suo cinturino a maglie con una circonferenza interna di 200 per 5 mm.

Fossil Julianna, essendo a tutti gli effetti un dispositivo che vanta WearOS by Google, consente di tenere traccia di sveglia, avvisi di applicazioni e calendario, e-mail, fusi orari multipli e social media, associando il proprio smartphone (Android 6.0 o iOS 10.0 e successivi) tramite l’applicazione dedicata. Inoltre, all’interno della casa ci sono tantissimi sensori: accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, frequenza cardiaca, microfono, NFC e GPS. A completare una scheda tecnica già di livello ci pensa l’impermeabilità fino a 3 ATM, e dunque questo orologio è l’ideale per nuotare in piscina.

Oltre al Fossil Julianna, i gioielli e gli orologi scontati per il Black Friday di Aamzon sono davvero tantissimi, e per questo motivo vi consigliamo di visitare la pagina della promozione, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si adatta alle vostre tasche e alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi alla nostra rassegna di prodotti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove potete trovare le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se siete a caccia di codici sconto, invece, potete dare un’occhiata alla nostra pagina speciale sui Codici Sconto.

I migliori orogologi e gioielli del Black Friday

Altre offerte del Black Friday Amazon

