Fino al 50% di sconto sui prodotti ricondizionati da MediaWorld!

Oltre alle ottime offerte del Solo per Oggi, da MediaWorld è possibile usufruire di una nuova iniziativa che riguarda i prodotti ricondizionati presenti sul portale, infatti selezionando uno dei numerosi articoli proposti dallo store, è possibile ottenere extra sconti che offrono un ulteriore taglio di prezzo del 50%! Questa iniziativa, valida fino al 31 dicembre, si applica automaticamente sul carrello selezionando i prodotti dalla lista, in cui è possibile trovare articoli come smartphone, elettrodomestici e persino smart TV, motivo per cui vi suggeriamo di approfittarne subito, specie qualora manchi ancora qualche regalo di Natale al vostro appello.

Prima che si scatenino i pregiudizi, vi ricordiamo che i prodotti ricondizionati non vanno considerati come “usati”, ma bensì come “non nuovi“, perché si tratta di articoli che a seguito di un lieve danno o di un imballo danneggiato sono stati riparati da un centro assistenza autorizzato dal produttore, e che ricevono una serie completa di ispezioni che ne attestano la sua perfetta funzionalità prima di esser messo nuovamente in vendita.

Fra i prodotti ricondizionati in promozione è possibile ottenere Asus ROG Swift PG27UQ che già si trova scontato a 1.439,20€, ma con questa promozione arriva a costare appena 1.007,44€, diventando una vera occasione imperdibile! Questo monitor da gaming è famoso per le sue ottime prestazioni, infatti ha frequenza di aggiornamento overclock di 144 Hz, ed il suo display IPS da 27 pollici con tecnologia quantum-dot in grado di fornire una vasta selezione di colori realistici e gradazioni cromatiche uniformi.

All’interno del monitor ROG Swift PG27UQ è presente la migliore tecnologia Nvidia G-SYNC HDR per fornire dettagli vivaci ed un contrasto ottimale qualsiasi scena, rendendo i bianchi brillanti ed i neri che permettono di esaltare i dettagli. Inoltre ROG Swift PG27UQ è dotato di una tecnologia Aura Sync che illumina l’ambiente circostante creando l’atmosfera perfetta di gioco, e che ovviamente è capace di sincronizzarsi con altre periferiche abilitate.

Il monitor ROG Swift PG27UQ è solo uno dei tanti articoli ricondizionati presenti su MediaWord, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare la promozione perfetta entro il 31 dicembre. Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

