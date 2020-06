Fino al 60% di sconto sulle scarpe Geox per la Amazon Fashion Week

Ancora offerte per la Amazon Fashion Week, ovvero la straordinaria settimana che Amazon sta dedicando agli sconti su abbigliamento, accessori, intimo e scarpe. E proprio le scarpe sono le protagoniste di questa ennesima promozione, visto che parliamo di uno dei marchi italiani più apprezzati ed amati dagli intenditori di calzature. Stiamo parlando di Geox, che da anni è il portabandiera della “scarpa traspirante”, capace di garantire comfort, leggerezza e traspirazione a prescindere dal modello.

Come per le altre offerte proposte, anche questa tornata di sconti Geox si sta dimostrando davvero intrigante, grazie soprattutto all’ottima varietà di modelli per lui e per lei, con scarpe sia aperte che chiuse scontate fino al 60%! Un’offerta davvero ottima, specie considerando la qualità delle scarpe Geox, come è il caso dell’iconica sneaker multifunzionale Snake K. Estiva, realizzata quasi interamente in pelle scamosciata e munita di suola in gomma durevole e con uno spessore ridotto, calza comodamente ed ha un grip notevole sulla camminata, grazie soprattutto ai tacchetti presenti sulla suola alcuni dei quali, come sempre, forati e traspiranti ma perfettamente impermeabili all’acqua. Comoda, morbida e flessibile, presenta inserti in mesh traspirante, nonché un sottopiede estraibile per una corretta igiene della calzatura.

Generalmente venduta a ben 99,99€, la Geox Snake K è oggi in sconto a soli 40,42€, con uno sconto applicato pari al 60%! Un’offerta davvero ottima, per quello che è uno dei prezzi più bassi mai applicati a questo specifico modello e che, in ogni caso, è solo una delle tante proposte per questa Amazon Fashion Week le cui offerte, come sempre, vi riportiamo in calce a questa notizie sebbene l’invito sia di dare comunque un’occhiata all’intera proposta di scarpe Geox in promozione, così che possiate scegliere quella che meglio si addice al vostro stile.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte Amazon Fashion Week

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!