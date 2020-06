Fino al -65% su zaini Eastpak e Vans nella Amazon Fashion Week

Continuano le straordinarie offerte della Amazon Fashion Week, una settimana che Amazon sta dedicando all’abbigliamento, con sconti e offerte che riguardano non solo le classiche t-shirt, ma anche jeans, intimo, abbigliamento estivo e invernale, e persino accessori e borse. Sconti da non perdere che, come saprete, stiamo monitorando per voi sin da ieri, aggiornandovi costantemente su quelle che sono le offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Offerte come quella che il portale sta riservando agli zaini Eastpak e Vans, con sconti che arrivano anche al 65% del prezzo originale! Un’occasione unica, specie per chi è alla ricerca di un ottimo zaino da portare con sé per lo studio o per il lavoro. In particolare, val sicuramente la pena dare un’occhiata all’offerta relativa uno dei grandi classici della collezione di zaini Eastpak, ovvero l’Eastpak Wyoming, uno zainetto dalla capienza di ben 24 litri,realizzato in nylon e poliestere e dotato di uno scomparto principale con robusta base in pelle sintetica. Dallo schienale comodo e provvisto di spallacci imbottiti, con i suoi 40 cm di altezza, una larghezza di 30 cm ed una profondità di 18 cm, lo zaino Eastpak Wyoming è compatto ma spazioso, ed è l’ideale per chi studia o per chi lavora in mobilità. Disponibile in ben 26 colorazioni diverse, alcune delle quali con stampe colorate e dai temi estivi, è in offerta su Amazon a soli 24,84€ per ciò che riguarda la sua tipica colorazione verde scuro (Crafty Moss), con un risparmio pari al 65% rispetto agli originali 70,00€ necessari per l’acquisto.

Un’offerta ottima che, come capirete, è tuttavia solo una delle varie disponibili in cui, come detto in apertura, sono incluse anche un paio di promozioni sui prodotti Vans. Detto questo, di seguito vi offriamo una piccola selezione di articoli consigliati, con l’invito a consultare comunque la pagina Amazon dedicata alle offerte Eatpak e Vans di questa eccezionale Amazon Fashion Week.

