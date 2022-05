Sono già diverse le offerte che oggi vi abbiamo proposto relativamente ai prodotti Amazon Echo Dot, ma sarete felici di sapere che c’è ancora spazio per ulteriori affari dell’ultimo minuto su Amazon, anche al netto dell’ormai imminente chiusura del mese di maggio.

Ancora una volta, a farla da padroni sono i dispositivi prodotti direttamente dall’azienda statunitense e, in particolare, ora rivolgiamo la nostra attenzione alla sempre ottima Fire TV Stick, ovvero la “pennetta USB” che, connessa ad una tv con presa HDMI (e premessa una connessione internet senza fili) permette di rendere più “smart” anche una vecchia TV, magari ormai non così utile grazie al recente e definitivo Switch off dei canali TV.

Il prezzo proposto da Amazon, del resto, è davvero ottimo, poiché parliamo di appena 24,99€, contro i 39,99€ del prezzo originale, il che non è affatto male per un dispositivo che, pur non permettendovi di vedere i canali del digitale terrestre (lo chiariamo: non si tratta di un decoder), vi garantirà comunque l’accesso ai più noti servizi in abbonamento incluso, ovviamente, Amazon Prime Video.

Come se non bastasse, Amazn Fire TV include nel proprio telecomando anche l’ assistente vocale Alexa by Amazon, tramite la quale non solo è possibile connettersi all’ecosistema domotico di Amazon, collegandosi così ad altri dispositivi compatibili ed utilizzando il telecomando per il loro controllo vocale.

Insomma, come abbiamo anticipato si tratta di un dispositivo smart e molto versatile che, nella versione qui proposta, vi permetterà di godere di programmi, serie TV ed altri contenuti con una risoluzione massima HD, ma tramite la pagina del prodotto potrete anche esplorare le altre opzioni di acquisto che, come intuirete, vi permetteranno di scegliere anche tra le altre versioni di Fire Tv Stick, tra cui quella in 4K.

In sintesi: Fire Tv Stick è un prodotto utile e ricco di funzionalità che, a meno di 25 euro, rappresenta certamente una valida alternativa all’acquisto di una nuova TV o di un classico decoder (ben chiari i limiti espressi in questo articolo). Per questo, vi suggeriamo di completare quanto prima il vostro acquisto, visitando la pagina del prodotto prima che il prezzo dell’articolo torni alle origini.

