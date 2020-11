Flash sales Honor, 100€ in meno sul MagicBook da 15″ per sole 4 ore

È tempo di Sconti Flash sul sito di Honor! Solo per stasera, e solo fino alla mezzanotte, saranno disponibili alcuni interessanti sconti, perciò non fatevi sfuggire questa occasione per acquistare alcuni prodotti tech del noto brand! Per aderire a questa offerta dovrete semplicemente collegarvi fra le 20 e 24 di oggi e selezionare quale dei prodotti in promozione si adatta maggiormente alle vostre necessità scegliendo fra l’Honor Magic Watch2, con il cinturino in oro o in pelle, oppure il notebook Honor Magic Book 15,6″ 7 nm.

Il Magic Book da 15″, però si rivela il vero piatto forte di questa promozione, perché viene scontato di ben 100€ rispetto al suo prezzo normale, e potrà essere vostro al modico prezzo di 599,90€, contro 699,99€. Questo notebook leggero è dotato di una cornice ultra sottile e monta un display completamente laminato per ridurre il riflesso della luce sul pannello LCD, che crea immagini coinvolgenti e realistiche anche in presenza di luce. La scocca è caratterizzata da un bordo smussato decorativo che conferisce una curiosa lucentezza blu, ed è estremamente leggera, facendo pesare il Magic Book appena 1,53 kg.

AMD Ryzen serie 4000 che lavora a stretto contatto con gli 8 GB di RAM, assicurando a questo notebook ottime prestazioni, mentre i 512 GB di memoria permettono di utilizzarlo tanto per il lavoro quanto per lo svago. La batteria di 50% in appena 30 minuti. La sicurezza è una delle altre caratteristiche importante in questo notebook, ed infatti oltre alla presenza di uno scanner per impronte digitali integrato, è presente anche una web cam in versione pop-up che compare dalla tastiera che si attiva solo quando serve, per evitare violazioni della privacy. Inoltre vi ricordiamo che in aggiunta al notebook è possibil scegliere se ricevere insieme anche il router per internet, le cuffie, lo smartwatch oppure il pratico zaino Backpack. Al suo interno invece si trova processore mobileche lavora a stretto contatto con glidi RAM, assicurando a questo notebook, mentre idi memoria permettono di utilizzarlo tanto per il lavoro quanto per lo svago. La batteria di Honor Magic Book conferisce a questo notebook una notevole autonomia, aiutata anche dalla presenza di un caricabatterie rapido in grado di ricaricare oltre ilLa sicurezza è una delle altre caratteristiche importante in questo notebook, ed infatti oltre alla presenza di uno, è presente anche unache compare dalla tastiera che si attiva solo quando serve, per evitare violazioni della privacy. Inoltre vi ricordiamo che in aggiunta al notebook è possibilse ricevere insieme anche il router per internet, le cuffie, lo smartwatch oppure il pratico zaino Backpack.

Per farvi consultare meglio i prodotti in offerta vi consigliamo di visitare la pagina della promozione di Honor, tra le 20 e le 24 di oggi, così da poter trovare le offerte già in vigore. Infine, prima di farvi correre sullo store di Honor, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.honor

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte