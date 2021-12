Follia di Natale Euronics: smart TV LG OLED in sconto di 600€! Bomba!

Anche se mancano pochissimi giorni a Natale le offerte sui maggiori store online italiani non sembrano volersi fermare. È questo il caso ad esempio di Euronics, che in queste ore propone il nuovissimo modello di Smart TV LG OLED da 55″ con un sconto di ben 600€!

Come dicevamo l’OLED55C16LA è una novità di quest’anno appartenente alla linea C1 dei televisori OLED di LG ed è indubbiamente uno dei migliori prodotti di quest’anno come lo è stata la precedente generazione CX. LG C1 è un televisore OLED che conta sul processore LG a9 di quarta generazione e un pannello OLED simile a quello dell’anno precedente, cosa che gli permette di contenere i costi rispetto al top di gamma LG G1. Questo vi permetterà per esempio di investire parte del vostro budget in una buona soundbar.

Questo televisore è anche uno dei migliori TV gaming in circolazione, grazie alle quattro porte HDMI 2.1 perfettamente compatibili con le console di nuova generazione e al Game Optimizer che consente di regolare rapidamente luminosità, contrasto e VRR. Non manca ovviamente il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa e il supporto ai servizi di streaming come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV, ecc.

Con uno sconto di 600€ questo Smart TV scende ad uno dei prezzi più bassi di questo 2021 e, nell’ottica di dove cambiare televisore per gli aggiornamenti al DVB-T2, perché non puntare ad un modello di indubbia qualità come questo?

