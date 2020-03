Miglior TV Gaming | Marzo 2020

Tra qualche mese sbarcheranno finalmente sul mercato dopo una lunghissima attesa Xbox Series X e PlayStation 5, con le console di Microsoft e Sony che promettono di rivoluzionare fortemente l’intero panorama videoludico. Tra il supporto ai 120 frame per secondo, SSD particolarmente performanti, ray tracing e controller altamente innovativi sembra infatti esserci questa volta veramente tanta carne al fuoco, con la cosiddetta next-gen che pare essere in grado di cambiare radicalmente la percezione stessa del console gaming. Per quanto saranno performanti le nuove attesissime Xbox Series X e PS5, esse non riusciranno però certamente ad esprimere il massimo del loro potenziale da sole e necessiteranno quindi di una TV adeguata per poter scatenare tutta la propria potenza. Sebbene siano presenti sul mercato da oramai diversi anni anche Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ma soprattutto Xbox One X e PS4 Pro, beneficiano inoltre decisamente della presenza di una TV di buon livello, in grado di restituire immagini di una qualità e di un realismo superiori.

Proprio di fronte a tecnologie sempre più prestanti e videogiochi che puntano sempre più sull’impatto visivo è quindi decisamente evidente come scegliere una buona TV da gaming sia sempre più cruciale per ottenere il massimo dalla propria amata piattaforma di gioco. Proprio per aiutarvi ad orientarvi in questo oceano di scelta, dove strabilianti ma non sempre chiare caratteristiche tecniche sono gridate ai quattro venti da ogni produttore, abbiamo quindi deciso di stilare una corposa lista e di eleggere la miglior TV gaming in assoluto di questo periodo. Non mancheranno, ovviamente, numerose categorie con la rispettiva miglior TV gaming, in modo tale da comporre un mosaico di scelte che sappia accontentare proprio tutti.

Una panoramica iniziale

Prima di iniziare ad esporvi quelle che sono per noi le migliori scelte in assoluto come miglior TV gaming è però necessario fare chiarezza sulle caratteristiche principali di una TV, in modo tale da facilitarvi ulteriormente nella vostra scelta.

Il primo aspetto da tenere in considerazione è sicuramente quello legato alle dimensioni, che per quanto riguarda le TV sono solitamente espresse in pollici e riguardano la diagonale. Considerando come un pollice sia pari a 2,54 cm, una TV da 55 pollici avrà quindi uno schermo da circa 139 cm di diagonale, 68 centimetri di altezza e 122 di larghezza. Per farvi capire come anche pochi pollici in più possano fare decisamente la differenza basti ad esempio pensare come passare da un pannello da 43 a 49 pollici, nonostante una differenza di soli 6 pollici, comporti un aumento delle dimensioni dello schermo di ben il 30%.

Altro aspetto da tenere in grande considerazione è inoltre quello relativo alla risoluzione del pannello, ossia al numero di pixel in esso presenti. Ora come ora lo standard più diffuso nei nuovi prodotti è sicuramente il 4K, che è equivalente a 3840 pixel di larghezza per 2160 di altezza, con il Full HD (1920×1080) a seguire subito dietro. Stanno inoltre facendo ultimamente la loro comparsa sempre più dispositivi in 8K, con una risoluzione ben 4 volte superiore a quella comunque già alta del 4K e pari a 7680×4320 pixel. Ora come ora imbarcarsi in dispositivi con risoluzioni così elevate non è però forse la scelta migliore, essendo i prezzi purtroppo ancora troppo alti e i contenuti che sfruttano al massimo tali pannelli ancora pochi.

Ultima caratteristica su cui vale la pena soffermarsi particolarmente prima di passare all’elezione della miglior TV gaming è sicuramente l’HDR. Tale tecnologia, che è l’acronimo di High Dynamic Range, è ora come ora uno degli aspetti più importanti dei pannelli odierni in quanto permette di visualizzare una gamma più ricca di colori, con dei bianchi più luminosi e dei neri più profondi rispetto allo standard SDR (Standard Dynamic Range). Anche in questo caso esistono poi diversi formati, come HDR 10 e HDR 10+ con il secondo che restituisce colori ancora migliori. Considerando come siano sempre di più i titoli a sfruttare questa particolare ed apprezzata tecnologia è quindi evidente come si tratti di una caratteristica da tenere in grande considerazione quando ci si ritrova a scegliere una TV per il gaming e non solo.

Miglior TV gaming in assoluto

La nostra scelta come miglior TV gaming in assoluto ricade sul l’LG C9, un prodotto incredibile, bellissimo e performante. Lo splendido display OLED è infatti in grado di raggiungere livelli altissimi per quanto riguarda la qualità visiva e restituisce delle immagini vivide, con dei colori realistici e un contrasto decisamente notevole. Questa splendida TV supporta inoltre frequenze d’aggiornamento fino a 120Hz e presenta un input lag decisamente ridotto, pari a circa 13 ms a 60Hz e 6 ms a 120 Hz. A queste caratteristiche, che faranno sicuramente la gioia dei gamer, si aggiunge poi il VRR, tecnologia per il refresh rate variabile adottata anche da Xbox One X, uno scaling eccellente per i contenuti a risoluzioni minori del 4K e l’HDR 10. Certo, il prezzo non è assolutamente alla portata di tutti, ma ci troviamo davanti a quella che ad oggi è la miglior TV gaming sul commercio, in grado di regalare esperienze che lasciano letteralmente a bocca aperta.

LG C9 65 pollici | Amazon

LG C9 65 pollici | Mediaworld

LG C9 65 pollici | Ebay

Miglior TV gaming sotto i 1000 euro

In questo corposo elenco non poteva certamente mancare una proposta proveniente direttamente da uno dei più apprezzati produttori di TV degli ultimi tempi ed eccoci infatti qua a consigliarvi come miglior TV gaming sotto i mille euro la Sony KD-55XG7005. Con i suoi maestosi 65 pollici di diagonale stiamo parlando infatti di un prodotto decisamente notevole, armato ovviamente di uno schermo 4K e di HDR. La Sony KD-55XG7005 non solo restituisce delle immagini di qualità e dalla grande resa visiva, ma anche un ottimo sonoro grazie alla tecnologia Clear Audio+. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Sony KD-55XG7005 | Amazon

Amazon Sony KD-55XG7005 | Ebay

Miglior TV gaming sotto i 500 euro

Nonostante le migliori TV da gaming abbiano solitamente un prezzo per molti proibitivo, questo non vuol però dire che sia impossibile trovare prodotti di alta qualità senza dover per forza dar fondo al portafoglio. Sotto la fatidica soglia dei 500 euro ci sono infatti diversi televisori in grado di restituire ottime prestazioni senza troppi compromessi e, tra questi, troviamo sicuramente il Samsung RU8000. Con una risoluzione 4K, HDR e un input lag decisamente ridotto questo prodotto della celebre società coreana riesce infatti ad offrire prestazioni decisamente soddisfacenti e delle buonissime immagini, sebbene per forza di cose non quanto quelle prodotte da uno schermo OLED. Il Samsung RU8000 è quindi un’ottima scelta, nonché la miglior TV gaming ad oggi presente sul mercato ad un costo minore di 500 euro.

Samsung RU8000 49 pollici | Amazon

Amazon Samsung RU8000 49 pollici | Ebay

Ebay Samsung RU8000 55 pollici | Ebay

Ebay Samsung RU8000 55 pollici | Amazon

Amazon Samsung RU8000 55 pollici | Mediaworld

Mediaworld Samsung RU8000 55 pollici | Unieuro

Miglior TV gaming da massimo 43 pollici

Nel caso il vostro principale nemico fosse lo spazio disponibile a venire in nostro soccorso è ancora una volta LG, con una TV capace di concentrare in soli 43 pollici ottime specifiche ed un prezzo decisamente interessante. L’LG 43UM7100PLB riesce infatti ad offrire un buon sonoro, un angolo di visione migliore anche di quello di pannelli più costosi e l’immancabile ma sempre apprezzatissimo HDR. Unica pecca sono dei contrasti non proprio perfetti, un difetto che non riesce però a macchiare le comunque numerose qualità di un prodotto che racchiude in delle dimensioni contenute veramente tante soddisfazioni. Se non volete spendere troppo e come piccolo schermo preferite una TV ad un monitor, questa proposta di LG fa sicuramente a caso vostro.

LG 43UM7100PLB | Amazon

Amazon LG 43UM7100PLB | Unieuro

Unieuro LG 43UM7100PLB | Mediaworld

Mediaworld LG 43UM7100PLB | Ebay

Miglior TV gaming in Full HD

Nonostante il mondo delle TV si sia oramai spostato verso il 4K o risoluzioni ancor più superiori il Full HD riesce comunque ancor oggi a rivelarsi una scelta per molti azzeccata, in grado di offrire tante soddisfazioni ad un prezzo decisamente ridotto. Se non siete ancor pronti a spiegare le vele e fare rotta verso gli agognati 2160p il Samsung N5370 è un ottimo ripiego, in grado di coniugare il tanto amato 1080p a delle tecnologie decisamente interessanti. L’N5370, oltre a restituire delle immagini e dei colori di buon livello e ad essere una Smart TV, è infatti dotato di HDR, una tecnologia decisamente rara da trovare in pannelli di tale risoluzione. Una buona TV ad un prezzo decisamente concorrenziale, perfetta per coloro che non sentono ancora bisogno di risoluzioni maggiori al Full HD.