Follia eBay! iPhone 13 Mini a meno di 770 euro!

Oggi è un giorno davvero fortunato: se da una parte Amazon ha dato i natali al suo Black Friday con una versione anticipata, Ebay ha messo in sconto il popolare iPhone 13 Mini, noto per le sue caratteristiche da smartphone premium, quali display XDR, una fotocamera ad altissima resa e molto altro.

iPhone 13 Mini, infatti, è attualmente in sconto a soli 769,90€, offerta abbastanza vantaggiosa, soprattutto considerando gli sconti che solitamente riguardano i prodotti Apple, e anche il suo prezzo di listino di circa 839,00€ nella sola versione da 128GB, che è esattamente quella che propone Ebay quest’oggi.

Le peculiarità e i vantaggi di iPhone 13 Mini sono molteplici. Tanto per cominciare, il suo display XDR da 5,4″ garantisce una resa in termini di risoluzione e colori di assoluto pregio, nettamente sopra la media degli smartphone. Il vero fiore all’occhiello, tuttavia, è proprio la fotocamera, resa celebre nell’ultimo periodo grazie all’introduzione della modalità cinema, la quale assicura profondità di campo e una messa a fuoco automatica nei video. Ciò è reso possibile anche dalla doppia camera a 12MP, grandangolo e ultra-grandangolo, sostanzialmente, con l’aggiunta di diversi stili fotografici, smart HDR, modalità notturna, risoluzione 4K e, ciliegina sulla torta, Dolby Vision! Praticamente tutto il necessario per realizzare scatti e video di qualità, a prescindere che siate professionisti della fotografia, o semplici appassionati.

iPhone 13 Mini non si limita di certo alla sola fotocamera. Per merito dell’eccellente chip A15 Bionic, le prestazioni sono pressoché perfette: riuscirete a navigare le principali app e persino a lasciarle in background senza alcun problema. A ciò si aggiunge la recentissima versione del noto sistema operativo iOS, che schizza a 15 e permette una compatibilità totale con tutte le app presenti sullo store.

A contorno, Iphone 13 Mini soddisfa anche per un design robusto e resistente all’acqua, nonché per una batteria che garantisce moltissime ore di autonomia, un lasso di tempo prolungato nel quale poter guardare video o film in 5G o scaricare le app più in voga del momento!

Insomma, in sconto a soli 769,90€, iPhone 13 Mini è un device completissimo che, insieme a tanti altri prodotti della stessa categoria e non solo, è disponibile attualmente sullo store Ebay ad un prezzo vantaggioso! Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!