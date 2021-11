Follia Euronics! LG OLED C1 al prezzo più basso di sempre!

Il Black Friday ha fatto sì che la rete si riempisse di offerte e questo era abbastanza prevedibile, ma nessuno si aspettava una scontistica così alta su alcuni prodotti, in particolare sulla smart TV che vi descriveremo in questa occasione. Intanto vi diciamo che l’offerta proviene da Euronics e, come detto, riguarda un televisore, uno di quelli più ambiti in assoluto, perfetto sia per film e serie TV che per il gaming.

Stiamo parlando della LG OLED48C16LA, il modello con pannello 4K a 120Hz nativi, il quale scende forse per la prima volta sotto la soglia dei 1.000€, a seguito di uno sconto di 700€! Certo, ci sono state già diverse ottime occasioni inerenti alla soluzione OLED di LG, ma riguardavano il modello base sprovvisto dell’elevato refresh rate e di una serie di ottimizzazioni orientate al gaming. Questo fa sì che questa sia l’offerta da non perdere per chi intende mettere nel proprio salotto un TV in grado di offrire il meglio della qualità in ogni circostanza.

Come saprete, LG è la regina degli OLED e allo stesso tempo è anche il produttore che propone i TV dotati di questa tecnologia al miglior prezzo. Chiunque cerchi una soluzione di un certo livello, dunque, è quasi obbligato a scegliere un modello LG, scelta che potremmo definire obbligatoria ora che il 48C16LA viene proposto a questo prezzo speciale.

Come detto, LG OLED48C16LA vanta caratteristiche di fascia alta, che ritroviamo anche nella parte software, spesso sottovalutata quando si parla di smart TV. Vi informiamo, infatti, che questo specifico modello nasce con il nuovo sistema operativo webOS 6.0 di LG che, oltre ad essere fluido e scattante, grazie anche al processore a9 di 4° generazione sempre di LG, vi permetterà di visualizzare una serie di contenuti adatti a voi in una singola schermata, i quali vengono scelti dall’intelligenza artificiale una volta che il TV capisce quali sono le vostre preferenze. Insomma, un TV senza compromessi e che a questo prezzo fa passare in secondo piano tutte le altre offerte simili, motivo per cui dovreste cogliere al volo questa offerta prima che lo stock vada ad esaurirsi.

