Se state pensando di acquistare una friggitrice ad aria, convinti dal successo di questo modo di cucinare sempre più diffuso nelle nostre case, allora potreste trovare davvero interessante l’offerta che Amazon vi propone sulla Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe, che potrà essere vostra con un’incredibile promozione valida solo per oggi, risparmiando ben 57,00€!

Parliamo di una friggitrice extra large, in grado di friggere, arrostire, cuocere e grigliare in modo sano e in grandi quantità, con tanti programmi specifici per tipologia di piatto e una grande facilità nell’uso e nella manutenzione. Potete acquistarla grazie a questa offerta a tempo limitato, disponibile per poche ore, al prezzo eccezionale di 89.99€, con uno sconto del 39% rispetto al listino originale di 147€.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe è una friggitrice senza olio pensata per cambiare le tue abitudini in cucina, grazie alle sue numerose funzioni che le permettono di preparare non solo dei fritti sani e croccanti, ma anche pietanze da forno e da griglia, come anche i dolci. Grazie alla sua capacità di 4,2 litri, ti permette di cucinare per tutta la famiglia, fino a un massimo di 6 porzioni.

Le 4 modalità di cottura standard ti consentono di preparare ogni piatto, ottenendo risultati sorprendenti che tu abbia bisogno di friggere, arrostire, cuocere e grigliare, spaziando tra ricette di carne, pesce o perfino dolci. Sono inoltre disponibili 8 programmi dedicati a specifiche pietanza, che vi permetteranno di cucinare patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, arrosti e grill con grande facilità. È ovviamente possibile cucinare secondo le proprie esigenze, con un selettore di precisione per la temperatura, da 80 a 200° C.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe è poi estremamente semplice da utilizzare, grazie al suo grande pannello digitale touchscreen, e alle funzioni di spegnimento automatico e allarme acustico. Il suo caratteristico cestello brevettato è facilissimo da maneggiare, e cattura sul fondo l’olio residuo grazie alla griglia rimovibile. Anche la pulizia è estremamente pratica, con la possibilità di lavare in lavastoviglie tutti i componenti estraibili.

Nel complesso questa friggitrice ad aria consente di cucinare in modo sano e semplice, cambiando in positivo le nostre abitudini. Si tratta di un vero prodotto di qualità, che solo per la giornata di oggi può essere vostro a uno dei prezzi migliori di sempre, attualmente il migliore sul mercato. È un affare davvero da non perdere!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

