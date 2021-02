Friggitrice ad aria Philips Airfryer XL HD9260 in offerta da Mediaworld

Non c’è che dire, il mese di febbraio sembra essere partito col botto, ed a dirlo non siamo certo noi, ma il numero davvero esagerato di offerte che si stanno affacciando in rete già in questi primissimi giorni del mese. Sconti davvero eccellenti, tra cui spiccano le sempre ottime proposte del Solo per oggi di Mediaworld, l’iniziativa che permette fino alla mezzanotte di oggi di acquistare una selezione di prodotti a prezzi scontati con lo sconto che, perché no, potrebbe permettervi di portarvi a casa articoli anche a metà prezzo.

Diverse le proposte del catalogo odierno, anche se uno dei prodotti più interessanti ad essere sotto i riflettori è senza dubbio la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL HD9260, proposta in questa occasione ad un prezzo molto competitivo, visto che parliamo di 199,99€ e non dei soliti 269,99€. Un ottimo sconto, dunque, che diventa ancora più interessante dal momento che abbiamo di fronte una delle migliori friggitrici ad aria che, non a caso, abbiamo menzionato anche nella nostra guida dedicata.

Sebbene quella proposta da Mediaword non sia la variante più grande, la Philips Airfryer XL HD9260 vanta comunque un cestello in grado di cuocere fino a 1.2kg di alimenti, sfamando quindi un’intera famiglia. Con i suoi ben 1.900W, la cottura avverrà in tempi rapidissimi, riuscendo a cuocere anche un pollo intero senza difficoltà. Secondo il produttore, questa friggitrice ad aria è l’unica ad implementare la tecnologia Rapid Air di livello superiore, che permette un circolo dell’aria calda concentrata attorno al cestello per far sì che la cottura dei vostri cibi preferiti avvenga in modo uniforme.

Versatile e con comandi digitali, la Philips Airfryer XL HD9260 dispone di numerosi programmi preimpostati, che vi permetteranno non solo di friggere, ma anche grigliare e arrostire, oltre alla possibilità di riscaldare il cibo. Insomma, una vera tuttofare che oggi potrà essere vostra ad un prezzo decisamente più conveniente, ribadendo ancora una volta che è difficile trovare un modello migliore e affidabile come questa soluzione Philips.

Un'offerta imperdibile, quindi, che però non è l'unica ad essere meritevole di attenzione, ed ecco perché vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale dove potrete valutare l'intera proposta del portale, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre necessità.

