Frigorifero Samsung NoFrost a metà prezzo su eBay!

Dopo aver archiviato quella che è stata una settimana in cui i principali e-commerce hanno dato luogo ad una delle migliori scontistiche dell’anno, inauguriamo ora questa nuova e ultima settimana di giugno con le offerte del giorno di eBay, proponendovi quelli che sono i migliori prodotti in offerta de “Gli Imperdibili“, tra cui non mancano articoli come smartphone, smart tv, elettrodomestici, ma anche merce di tutt’altro genere.

Diverse, dunque, sono le occasioni a prezzi bassi che il portale sta proponendo in queste ore, anche se, a nostro giudizio, la vostra attenzione dovrebbe essere catturata dalla presenza del frigorifero combinato Samsung RB3VTS104WW, che oggi viene proposto ad un prezzo davvero molto basso, ovvero appena 409,99€, in virtù degli originali 799,00€. Il portale, dunque, ha voluto iniziare la nuova settimana mettendo in campo, fin da subito, delle ottime offerte, proponendo un elettrodomestico di qualità ad un prezzo davvero invitante, specie considerando il valore tecnologico di questo specifico modello.

Questo Samsung RB3VTS104WW, infatti, non solo vanta un motore ad alta efficienza, ma anche una serie di tecnologie avanzate, studiate appositamente per mantenere i cibi freschi e più a lungo. Tra queste vi segnaliamo, ad esempio, la tecnologia Twin Cooling System, che mantiene costanti i livelli di umidità di ogni scomparto, permettendovi anche una regolazione manuale per ogni determinato cassetto, così che i cibi possano deperire il più lentamente possibile.

Per rendere il tutto ancora più funzionale, il Samsung RB3VTS104WW è inoltre dotato di ripiani regolabili, che vi permetteranno di sfruttare ancora meglio lo spazio interno del frigorifero. Sempre nella parte interna è presente poi un potente sistema di illuminazione a LED, capace di illuminare ogni angolo del frigorifero senza che la luce diventi fastidiosa per gli occhi. Insomma, un frigorifero che saprà prendersi cura degli alimenti e che, proposto a questo prezzo, dovrebbe invogliare all’acquisto chiunque sia alla ricerca di un’ottima soluzione per la cucina.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del portale perché ci sono tantissime altre offerte da scoprire, le quali in occasione della nuova settimana, potrebbero risultare decisamente interessanti.

