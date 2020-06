Fuoritutto ePrice, fino al 60% di sconto su oltre 100 prodotti

ePrice ha deciso di festeggiare questo weekend proponendo una nuova iniziativa che comprende 100 prodotti a prezzi eccezionali. Nel Weekend Fuoritutto di ePrice potrete infatti trovare molti prodotti diversi con sconti che arrivano anche al 60%! Stiamo parlando di elettrodomestici, computer portatili, Smart TV e componenti PC delle migliori marche. Tutte queste fantastiche offerta saranno valide solo fino a lunedì 22 giugno alle 10:00, vi consigliamo quindi di approfittarne il prima possibile!

Tra i prodotti più interessanti in offerta troviamo sicuramente la scheda video Sapphire RX 5600 XT Pulse, una GPU perfetta per giocare in FullHD con le massime prestazioni senza problemi di temperatura e consumo energetico. I suoi 6GB di memoria pur sembrando pochi rispetto ai concorrenti si dimostrano ampiamente sufficienti a garantire prestazioni ottimali con ogni titolo moderno e anche con i titoli eSports più famosi. Fino a lunedì la potete trovare in offerta a soli 299 euro!

Altro prodotto sicuramente interessante tra quelli in promozione è la Smart TV LG OLED 55B9PLA che con uno sconto del 19% si attesta sui 1.099,00 euro, non il prezzo più basso di sempre ma sicuramente ottimo anche in considerazione della possibilità di acquistarla a tasso zero iniziando a pagare da settembre. Questo modello di LG è uno tra i migliori OLED disponibili sul mercato, quindi se volete farvi un regalo importante senza spendere tutto subito questa potrebbe sicuramente essere l’occasione giusta.

I migliori prodotti in offerta

