Galaxy A30s, miglior prezzo e Google Nest mini in regalo da Unieuro!

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le offerte del giorno Unieuro dove, come avrete visto, vi abbiamo proposto già due articoli ad un prezzo veramente eccezionale. Stiamo parlando dell’ottima smart TV Samsung Q85R 2019 da 55″, generalmente venduta al prezzo di ben 2.399,00€, a soli 999,00€, e del robot aspirapolvere iRobot Roomba e5, normalmente venduto al prezzo di 499,00€ e oggi in sconto a soli 299,00€: due eccellenti occasioni per acquistare prodotti di fascia alta a prezzi così convenienti da valere, quanto meno, una rapida occhiata tra le pagine dello store.

Eppure non ci si ferma qui, ed anzi lo shop digitale della famosa catena di elettronica ed elettrodomestici pare volerci convincere a tutti i costi ad acquistare qualcosina. Vi segnaliamo infatti che, oltre alle offerte del giorno, su Unieuro è disponibile un ottimo prezzo per quanto riguarda il Samsung Galay A30s, dispositivo di fascia media della casa coreana, consigliato anche dai nostri esperti di Mobile Labs per chiunque voglia uno smartphone accattivante, funzionale ma ad un prezzo molto competitivo

Disponibile nella sua configurazione da 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna, il Galaxy A30S monta un processore Exynos 7904 ma, soprattutto, si distingue per l’ottimo display Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full-HD+, una vera e propria anomalia per la sua fascia di riferimento che, invece, tende a proporre display dalla risoluzione inferiore e quasi mai con tecnologia AMOLED. Più che valido sotto il profilo tecnico, offre ben tre fotocamere posteriori (25 MP + 8 MP + 5MP), una fotocamera anteriore da 16 Megapixel, e una batteria da 4.000 mAh, con porta di ricarica Type-C e chip NFC per i pagamenti in mobilità. Insomma, un ottimo dispositivo che Unieuro propone al prezzo di appena 199,99 offrendo, per altro, un ricco bonus di acquisto, ovvero un Google Nest Mini, il piccolo dispositivo con assistente vocale Google e, attualmente, unica vera alternativa allo strapotere di Amazon Alexa, il tutto all’incredibile prezzo di soli 199,99€. Un affare!

