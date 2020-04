Offerte del giorno Unieuro: iRobot Roomba e5 scontato del 40%!

Dopo la giornata di ieri, caratterizzata da ottime offerte dedicate al mondo delle smart Tv, oggi Unieuro cambia registro, e torna a proporci interessanti offerte su tutto il mondo della tecnologia domestica, con sconti molto variegati e davvero intriganti, specie se si considera i prodotti proposti in offerta dallo shop. Del resto, già ieri eravamo rimasti sorpresi positivamente dallo shop che, tra le varie proposte in sconto, offriva l’ottima smart TV Samsung Q85R 2019 da 55″, generalmente venduta al prezzo di ben 2.399,00€, a soli 999,00€! Un prezzo davvero eccezionale che, per altro, risulta oggi ancora disponibile e di cui vi invitiamo ad approfittare quanto prima!

Per quel che riguarda invece la giornata di oggi, Unieuro ci propone un altra grandiosa offerta, con uno sconto applicato pari al 40% sull’acquisto del robot aspirapolvere iRobot Roomba e5, normalmente venduto al prezzo di 499,00€ e oggi in sconto a soli 299,00€, per quella che è una straordinaria occasione di munirsi, finalmente, di un comodo alleato nella lotta allo sporco!

Progettato con un sistema di pulizia in 3 fasi, La spazzola puliscibordi concentra i propri sforzi lungo i bordi e negli angoli sfruttando la navigazione intelligente e la tecnologia Dirt Detect, che aiutano il robot a muoversi intorno ai mobili e a concentrarsi su quelle aree che hanno maggiormente bisogno di pulizia, così da effettuare una pulizia più precisa, efficiente e del tutto priva del rischio di incappare in ostacoli o in oggetti fragili. Roomba e5 è dotato di doppie spazzole in gomma pensate per una pulizia efficiente su ogni tipo di superficie che, coadiuvate alla sua potenza di aspirazione e ad un filtro ad alta efficienza, permettono una rimozione accurata e profonda anche delle più piccole particelle di polvere.sfruttando la navigazione intelligente e l, che aiutano il robot a muoversi intorno ai mobili e a concentrarsi su quelle aree che hanno maggiormente bisogno di pulizia,, efficiente e del tutto priva del rischio di incappare in ostacoli o in oggetti fragili.

Insomma, stiamo parlando di un ottimo prodotto, e siamo solo all’inizio! Roomba e5, infatti, è solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi che tra tv, elettrodomestici e smartphone si classifica come una delle migliori proposte della rete in termini di sconti e affini. Come sempre, l’invito è quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, tuttavia per facilitarvi la consultazione degli sconti, vi segnaliamo in calce, anche una serie di sconti consigliati dalla nostra redazione, così che possiate individuare da subito quelle che sono le offerte più interessata di questa tornata di promozioni Unieuro. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!